¿Aplicó una fórmula numérica? Ella es la mujer que ganó el premio de la lotería por segunda vez en menos de seis meses

Ganar el premio de una lotería es uno de los principales anhelos de miles de personas a nivel mundial, con el objetivo de poder cumplir diversas metas personales y darle un giro a su vida.

Sin embargo, las probabilidades de quedarse con el premio son muy limitadas. En Estados Unidos, Marie Johnson-Fernández rompió los estándares y logró ganar por segunda vez un juego de azar.

She played PICK 4️⃣ and won 2️⃣ PRIZES!



💵💵💵



Congrats to Marie Johnson-Fernandez of Williamsburg for winning prizes of $18,000 & $7,500 in Friday's midday drawing! Her lucky numbers were: 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣.



Marie bought her winning tickets at Casey's in Williamsburg. pic.twitter.com/ebNf0PbZ91 — Iowa Lottery (@ialottery) April 28, 2025

El pasado 10 de octubre, la mujer jugó el tradicional juego Pick 4, el cual se desarrolla bajo la supervisión de la Lotería de Iowa. Por medio de la combinación de números 1-0-1-0, la afortunada mujer se llevó un premio de 59.500 dólares.

En declaraciones a medios estadounidenses, la mujer señaló: “Todo mi sistema es mantener la calma”. “Puedo gritar fuerte, pero mi objetivo es no hiperventilar ni desmayarme, porque normalmente estoy sola en algún lugar”, agregó.

La afortunada ganadora ya había logrado llevarse el premio de este juego de azar el pasado 4 de abril, cuando, por medio de la predicción ganadora, obtuvo más de 29.000 dólares.

La mujer destacó que, al lograr por segunda vez el premio, solo tuvo que parpadear un par de veces y darse cuenta de su éxito. Por su parte, la tienda en la cual se compraron los boletos indicó que la afortunada realizó diversas apuestas con valores y combinaciones diferentes.

Identificar los llamados “números fríos y calientes” podrían tener una incidencia en las probabilidades de ganar el premio mayor. | Foto: Getty Images/Tetra images RF

Por el momento, la ganadora no ha señalado si realiza o posee algún sistema que le facilite elegir los números con los cuales hace sus apuestas.

La mujer tampoco precisó si, tras obtener este nuevo premio, dejará de apostar o si dejará su suerte a otros amantes de los juegos de azar y las apuestas en Estados Unidos.

¿Cómo funciona la lotería que ganó Marie Johnson-Fernández?

Por medio de un sistema de números del 0 al 9, las personas deben elegir una combinación de cuatro cifras. La persona que logre tener el orden o la numeración correspondiente será la ganadora.

Según los expertos, las combinaciones posibles son miles, y lograr repetir el éxito va más allá de cualquier sistema utilizado. La feliz ganadora disfruta desde el pasado abril de su premio, momento en el cual renunció a su trabajo y se dedicó a sacarle provecho al dinero.