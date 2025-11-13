Apostadores de El Sinuano Día y Noche, estos son los números ganadores hoy, 13 de noviembre

Este jueves, 13 de noviembre, se realizó una nueva edición de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando la ilusión de quienes sueñan con alcanzar un premio millonario.

Para el caso del sorteo 13.189 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 8694.

Entre tanto, la quinta de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue el 1.

Resultados del sorteo 13.190 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos seis resultados de El Sinuano Día

12 de noviembre de 2025: 9192- 9

11 de noviembre de 2025: 5628 - 0

10 de noviembre de 2025: 4211-2

9 de noviembre de 2025: 9401 - 3

8 de noviembre de 2025: 0140 - 8

7 de noviembre de 2025: 7478 - 2

Últimos seis resultados de El Sinuano Noche: