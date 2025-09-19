Loterías
Así cayeron los números del Dorado Mañana y Tarde en sus sorteos de hoy, 19 de septiembre
El Dorado hace parte del amplio catálogo de juegos de azar disponibles en Colombia.
La Lotería del Dorado se mantiene como una de las alternativas más destacadas para miles de apostadores que buscan poner a prueba su suerte y alcanzar un cambio significativo en su vida.
Con décadas de tradición en el país, este sorteo se ha consolidado como un referente en el mundo de las loterías, gracias a la solidez de sus premios, la confianza de sus jugadores y la transparencia garantizada en la transmisión de cada sorteo.
En los últimos años, la lotería ha innovado en sus modalidades de participación, incluyendo ‘la quinta’, su propuesta más reciente, que ofrece mayores probabilidades de ganar.
Resultados del viernes, 19 de septiembre
- Premio mayor: 3214
- La Quinta: 8
Sorteo Dorado Tarde del viernes 19 de septiembre
- Premio mayor: pendiente
- La quinta: pendiente
Números premiados en los últimos cuatro sorteos
- 18 de septiembre
- 17 de septiembre
- 16 de septiembre
- 15 de septiembre
La Lotería del Dorado continúa fortaleciendo su presencia como una de las más reconocidas del país, ofreciendo innovación, transparencia y la posibilidad de cumplir el sueño de miles de jugadores. Con cada sorteo, renueva la ilusión de quienes confían en el azar para cambiar su destino.