Así cayeron los números del Dorado Mañana y Tarde en sus sorteos de hoy, 19 de septiembre

La Lotería del Dorado se mantiene como una de las alternativas más destacadas para miles de apostadores que buscan poner a prueba su suerte y alcanzar un cambio significativo en su vida.

Con décadas de tradición en el país, este sorteo se ha consolidado como un referente en el mundo de las loterías, gracias a la solidez de sus premios, la confianza de sus jugadores y la transparencia garantizada en la transmisión de cada sorteo.

En los últimos años, la lotería ha innovado en sus modalidades de participación, incluyendo ‘la quinta’, su propuesta más reciente, que ofrece mayores probabilidades de ganar.

Resultados del viernes, 19 de septiembre

Premio mayor: 3214

3214 La Quinta: 8

Sorteo Dorado Tarde del viernes 19 de septiembre

Premio mayor: pendiente

pendiente La quinta: pendiente

Números premiados en los últimos cuatro sorteos

18 de septiembre



17 de septiembre



16 de septiembre



15 de septiembre

