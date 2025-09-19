Suscribirse

Así cayeron los números del Dorado Mañana y Tarde en sus sorteos de hoy, 19 de septiembre

El Dorado hace parte del amplio catálogo de juegos de azar disponibles en Colombia.

Redacción Loterías
19 de septiembre de 2025, 4:44 p. m.
Dorado Mañana y Tarde del viernes, 19 de septiembre.
Dorado Mañana y Tarde del viernes 19 de septiembre. | Foto: Getty Images

La Lotería del Dorado se mantiene como una de las alternativas más destacadas para miles de apostadores que buscan poner a prueba su suerte y alcanzar un cambio significativo en su vida.

Con décadas de tradición en el país, este sorteo se ha consolidado como un referente en el mundo de las loterías, gracias a la solidez de sus premios, la confianza de sus jugadores y la transparencia garantizada en la transmisión de cada sorteo.

En los últimos años, la lotería ha innovado en sus modalidades de participación, incluyendo ‘la quinta’, su propuesta más reciente, que ofrece mayores probabilidades de ganar.

Resultados del viernes, 19 de septiembre

  • Premio mayor: 3214
  • La Quinta: 8
Resultado EL DORADO MAÑANA Viernes 19 de Septiembre de 2025

Sorteo Dorado Tarde del viernes 19 de septiembre

  • Premio mayor: pendiente
  • La quinta: pendiente

Números premiados en los últimos cuatro sorteos

  • 18 de septiembre
  • 17 de septiembre
  • 16 de septiembre
  • 15 de septiembre

La Lotería del Dorado continúa fortaleciendo su presencia como una de las más reconocidas del país, ofreciendo innovación, transparencia y la posibilidad de cumplir el sueño de miles de jugadores. Con cada sorteo, renueva la ilusión de quienes confían en el azar para cambiar su destino.

