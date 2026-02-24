Loterías

Así quedaron los números ganadores de la Lotería Cruz Roja del martes, 24 de febrero

Se jugaron 10.000 millones de pesos.

24 de febrero de 2026, 10:59 p. m.
Sorteo 3142 de la Lotería de la Cruz Roja.
Sorteo 3142 de la Lotería de la Cruz Roja.

Este martes, 24 de febrero, se jugó el más reciente sorteo de la Lotería Cruz Roja, donde entregó su premio mayor a un nuevo apostador.

“¡La suerte está por llegar! No dejes pasar la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar la labor humanitaria de la Cruz Roja”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del sorteo 3142 de la Lotería de la Cruz Roja

Premio mayor

  • Número ganador: 2581 de la serie 152
Ganadores de los últimos 3 sorteos de la Cruz Roja

  • 17 de febrero de 2026: número 6420, con la serie 312
  • 10 de febrero de 2026: número 8580, con la serie 314
  • 3 de febrero de 2026: número 4443, con la serie 307

