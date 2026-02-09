LOTERÍAS

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Esta lotería aumenta las probabilidades de ganar con sus dos versiones y la balota ‘La Quinta’.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 2:52 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores.
El Sinuano dejó nuevos ganadores. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

El Sinuano, que cuenta con sorteos en las jornadas de la mañana y la noche, se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe y del país.

Este lunes 9 de febrero de 2026, miles de personas están atentas a los resultados oficiales con la expectativa de haber acertado la combinación ganadora y acceder a los atractivos premios que ofrece esta modalidad.

En esta jornada, el número ganador del Sinuano Día fue el 6800, acompañado de la modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, correspondiente al número 4.

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Resultados de la lotería El Sinuano Día este lunes, 9 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 6800
  • La Quinta: 4
YouTube video Ahf2cpkFZBA thumbnail

Este sorteo se realiza habitualmente a las 2:30 p. m. de lunes a sábado.

Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Loterías

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Loterías

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Loterías

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Loterías

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

Loterías

¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este domingo, 8 de febrero

Loterías

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del nuevo sorteo de hoy viernes, 6 de febrero

Loterías

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este jueves 5 de febrero

Resultados de la lotería El Sinuano Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)
Número afortunado de la lotería de Boyacá: resultado ganador de este 7 de febrero

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número, llamado “uña”.
  • La edición nocturna de El Sinuano se realiza a las 8:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el martes 10 de febrero, en sus horarios habituales: 2:30 p. m. para la edición diurna y 8:30 p. m. para la nocturna.

Más de Loterías

Lotería Astro Sol.

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Resultados de la lotería Chontico

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de Lotería La Tinka

Resultados de La Tinka del 8 de febrero: estos son los números ganadores

Los resultados del Sinuano de este sábado definieron a los ganadores en sus jornadas de Día y Noche.

Así quedaron los resultados de El Sinuano Día y Noche de este lunes, 9 de febrero de 2026

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Resultados de los sorteos: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen nuevos ganadores al 9 de febrero

Este es el sorteo más reciente de esta importante lotería que se juega en Antioquia.

¿La suerte estuvo de su lado? Consulte los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 9 de febrero

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

Super Astro Luna: resultados ganadores del domingo 8 de febrero de 2026

El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre

¿Jugó El Sinuano? Conozca los resultados del sorteo Día y Noche de este domingo, 8 de febrero

Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 9 de diciembre.

Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 8 de febrero: cifras cargadas de suerte

Chontico Día y Noche

Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Noticias Destacadas