Lotería
Baloto 13 de septiembre de 2025: revise los números ganadores y premios del sorteo
Este sábado hubo una nueva jornada de sorteos. Conozca si fue uno de los afortunados ganadores.
Este sábado 13 de septiembre de 2025, los aficionados al Baloto tuvieron la oportunidad de participar en uno de los sorteos más esperados del popular juego de azar, que se celebra cada lunes, miércoles y sábado.
En la noche de este día se llevó a cabo el sorteo número 2.552 de Baloto y Revancha, ofreciendo un acumulado millonario para los apostadores. El total a repartir alcanza los $23.100 millones de pesos, distribuidos entre $19.400 millones correspondientes al Baloto y $3.700 millones a la modalidad Revancha.
Resultados oficiales del sorteo del Baloto del 13 de septiembre de 2025
Acumulado de 19.400 millones de pesos
Número ganador: 01-40-06-12-25
Superbalota: 09
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 13 de septiembre de 2025
Acumulado de 3.700 millones de pesos
Número ganador: 28-13-06-34-14
Superbalota: 13
Últimos resultados de sorteos anteriores
Para quienes siguen las tendencias y patrones de los números, estos fueron los resultados de los últimos tres sorteos del Baloto:
Baloto - Últimos 3 sorteos
- 10 de septiembre de 2025: 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - 12
- 8 de septiembre de 2025: 10 - 13 - 20 - 31 - 42 - 12
- 6 de septiembre de 2025: 04 - 08 - 16 - 28 - 40 - 10
Baloto Revancha - Últimos 3 sorteos
- 10 de septiembre de 2025: 05 - 08 - 16 - 27 - 35 - 05
- 8 de septiembre de 2025: 04 - 18 - 27 - 34 - 39 - 09
- 6 de septiembre de 2025: 02 - 15 - 22 - 29 - 42 - 08
¿Cómo funciona el Baloto?
El Baloto es un juego de suerte y azar que consiste en elegir cinco números del 1 al 43, más una superbalota del 1 al 16. Los sorteos se realizan tres veces por semana: lunes, miércoles y sábados, siempre en horario nocturno.
Los apostadores pueden participar comprando un tiquete por $6.000 en puntos autorizados en todo el territorio nacional o a través de la plataforma digital oficial.