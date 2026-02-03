Baloto sorteó un acumulado de 20.000 millones de pesos: revise si es el nuevo millonario este 2 de febrero de 2026

Este lunes 2 de febrero de 2026 se realizó el sorteo número 2611 del Baloto, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.
- El acumulado en juego alcanzó los 20.000 millones de pesos en la modalidad tradicional.
- El Baloto Revancha ofreció un acumulado de 14.500 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha del 2 de febrero de 2026
En el sorteo 2611, el Baloto sorteó su acumulado y se presentaron los siguientes resultados:
Resultados del Baloto
- Premio mayor: 20.000 millones de pesos
- Número ganador: 08 - 13 - 18 - 30 - 41
- Superbalota: 12
Resultados del Baloto Revancha
- Premio mayor: 14.500 millones de pesos
- Número ganador: 06 - 08 - 19 - 21 - 30
- Superbalota: 09
💎 Más de $34.500 millones para vivir un día de pura adrenalina en Mónaco.— Baloto (@Baloto_Colombia) February 2, 2026
Velocidad, lujo y experiencias que se sienten una vez en la vida. 🏎️✨
Hoy no se trata de imaginarlo, se trata de atreverte a jugarlo. 🎯
👉 Juégalo hoy aquí https://t.co/xOdcbWxqpp#BalotoRevancha pic.twitter.com/PVeyVA44Y9
Números de los últimos tres sorteos de Baloto
Como referencia para los jugadores frecuentes, estos fueron los números que salieron en los tres sorteos anteriores al del 2 de febrero de 2026:
Últimos 3 sorteos de Baloto (con súper balota)
- 31 de enero de 2026: 06 - 09 - 11 - 16 - 26 | Súper balota: 09
- 28 de enero de 2026: 09 - 15 - 18 - 26 - 40 | Súper balota: 13
- 26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42 | Súper balota: 02
Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota)
- 31 de enero de 2026: 08 - 12 - 20 - 24 - 36 | Súper balota: 04
- 28 de enero de 2026: 02 - 09 - 17 - 23 - 35 | Súper balota: 02
- 26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39 | Súper balota: 12