Baloto sorteó un acumulado de 20.000 millones de pesos: revise si es el nuevo millonario este 2 de febrero de 2026

Este lunes se realizó el sorteo 2611 del Baloto con un acumulado de 20.000 millones de pesos.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
Los últimos tres sorteos mostraron combinaciones que sirvieron de referencia para los jugadores frecuentes.
Los últimos tres sorteos mostraron combinaciones que sirvieron de referencia para los jugadores frecuentes. Foto: Getty Images / Baloto

Este lunes 2 de febrero de 2026 se realizó el sorteo número 2611 del Baloto, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

  • El acumulado en juego alcanzó los 20.000 millones de pesos en la modalidad tradicional.
  • El Baloto Revancha ofreció un acumulado de 14.500 millones de pesos.

Resultados del sorteo del Baloto y Baloto Revancha del 2 de febrero de 2026

En el sorteo 2611, el Baloto sorteó su acumulado y se presentaron los siguientes resultados:

Resultados del Baloto

  • Premio mayor: 20.000 millones de pesos
  • Número ganador: 08 - 13 - 18 - 30 - 41
  • Superbalota: 12

Resultados del Baloto Revancha

  • Premio mayor: 14.500 millones de pesos
  • Número ganador: 06 - 08 - 19 - 21 - 30
  • Superbalota: 09

Números de los últimos tres sorteos de Baloto

Como referencia para los jugadores frecuentes, estos fueron los números que salieron en los tres sorteos anteriores al del 2 de febrero de 2026:

Últimos 3 sorteos de Baloto (con súper balota)

  • 31 de enero de 2026: 06 - 09 - 11 - 16 - 26 | Súper balota: 09
  • 28 de enero de 2026: 09 - 15 - 18 - 26 - 40 | Súper balota: 13
  • 26 de enero de 2026: 20 - 26 - 31 - 38 - 42 | Súper balota: 02

Últimos 3 sorteos de Baloto Revancha (con súper balota)

  • 31 de enero de 2026: 08 - 12 - 20 - 24 - 36 | Súper balota: 04
  • 28 de enero de 2026: 02 - 09 - 17 - 23 - 35 | Súper balota: 02
  • 26 de enero de 2026: 15 - 16 - 20 - 29 - 39 | Súper balota: 12

