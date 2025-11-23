Suscribirse

Baloto y Revancha HOY sábado 22 de noviembre: consulte aquí los resultados del último sorteo

Entre los números del sábado pudo ser el gran ganador.

Redacción Loterías
23 de noviembre de 2025, 11:40 a. m.
Este lunes, la combinación de números del Baloto y la Revancha atrajo la atención de los seguidores del juego.
Los resultados del último Baloto generaron expectativa entre quienes siguen de cerca los sorteos. | Foto: Composición de SEMANA con imagen de Getty e imágenes de Baloto

El último sorteo de Baloto se realizó este sábado 22 de noviembre de 2025, una de las tres fechas habituales en las que se juega este popular producto de azar en Colombia (lunes, miércoles y sábado).En esta edición, el acumulado del Baloto llegó a 5.900 millones de pesos, mientras que el premio mayor de Revancha se ubicó en 8.000 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 22 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: $5.900 millones
  • Número ganador: 12 - 22 - 32 - 25 - 38
  • Súper balota: 9

Resultados del Baloto Revancha del 22 de noviembre de 2025

  • Premio mayor: $8.000 millones
  • Número ganador: 21-8-4-43-20
  • Súper balota: 16
BALOTO Y BALOTO REVANCHA Sabado 22 de Noviembre de 2025

Números de los 3 últimos sorteos

El último sorteo del Baloto encendió nuevamente la emoción entre los apostadores colombianos.
Los montos acumulados volvieron a atraer la atención, mientras se confirmaban las combinaciones del sorteo. | Foto: Getty Images / Baloto

Últimos 3 resultados del Baloto (con súper balota)

  • 19 de noviembre de 2025: 26 - 39 - 02 - 28 - 06 Súper balota 11
  • 17 de noviembre de 2025: 14 – 18 – 20 – 35 – 41 – Súper balota 10
  • 15 de noviembre de 2025: 04 – 08 – 10 – 17 – 41 – Súper balota 06

Últimos 3 resultados del Baloto Revancha (con súper balota)

  • 19 de noviembre de 2025: 12 - 36 - 32 - 24 - 41-Súper balota 15
  • 17 de noviembre de 2025: 03 – 18 – 28 – 32 – 37 – Súper balota 11
  • 15 de noviembre de 2025: 07 – 09 – 16 – 24 – 39 – Súper balota 07

