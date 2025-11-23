Loterías
Baloto y Revancha HOY sábado 22 de noviembre: consulte aquí los resultados del último sorteo
Entre los números del sábado pudo ser el gran ganador.
El último sorteo de Baloto se realizó este sábado 22 de noviembre de 2025, una de las tres fechas habituales en las que se juega este popular producto de azar en Colombia (lunes, miércoles y sábado).En esta edición, el acumulado del Baloto llegó a 5.900 millones de pesos, mientras que el premio mayor de Revancha se ubicó en 8.000 millones de pesos.
Resultados del Baloto del 22 de noviembre de 2025
- Premio mayor: $5.900 millones
- Número ganador: 12 - 22 - 32 - 25 - 38
- Súper balota: 9
Resultados del Baloto Revancha del 22 de noviembre de 2025
- Premio mayor: $8.000 millones
- Número ganador: 21-8-4-43-20
- Súper balota: 16
Números de los 3 últimos sorteos
Últimos 3 resultados del Baloto (con súper balota)
- 19 de noviembre de 2025: 26 - 39 - 02 - 28 - 06 Súper balota 11
- 17 de noviembre de 2025: 14 – 18 – 20 – 35 – 41 – Súper balota 10
- 15 de noviembre de 2025: 04 – 08 – 10 – 17 – 41 – Súper balota 06
Últimos 3 resultados del Baloto Revancha (con súper balota)
- 19 de noviembre de 2025: 12 - 36 - 32 - 24 - 41-Súper balota 15
- 17 de noviembre de 2025: 03 – 18 – 28 – 32 – 37 – Súper balota 11
- 15 de noviembre de 2025: 07 – 09 – 16 – 24 – 39 – Súper balota 07