Baloto y Revancha HOY sábado 22 de noviembre: consulte aquí los resultados del último sorteo

El último sorteo de Baloto se realizó este sábado 22 de noviembre de 2025, una de las tres fechas habituales en las que se juega este popular producto de azar en Colombia (lunes, miércoles y sábado).En esta edición, el acumulado del Baloto llegó a 5.900 millones de pesos, mientras que el premio mayor de Revancha se ubicó en 8.000 millones de pesos.