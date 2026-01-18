¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

La Lotería del Cauca de este sábado, 17 de enero de 2026, ofreció la oportunidad de convertirse en un nuevo multimillonario en Colombia. Este popular juego de azar se realiza cada sábado en la noche, a las 11:00 p. m.

El premio mayor de la Lotería del Cauca puede alcanzar los 8.000 millones de pesos, una suma que puede transformar la vida de quien resulte ganador.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción oficial, ya sea en los puntos de venta autorizados o de manera virtual. Es importante que el número y la serie coincidan exactamente para reclamar el premio mayor o los premios menores.

Este juego es uno de los muchos en Colombia que brindan la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en distintas modalidades. Todas las loterías del país están reguladas por Coljuegos, por lo que se recomienda jugar únicamente en puntos oficiales para garantizar su seguridad.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2594

Número: 9604

Serie: 293

Hoy, con más de 50 años de historia, la Lotería del Cauca —apodada “Tu Estrella de la Suerte”— es un pilar fundamental para la salud pública en Colombia, al transferir miles de millones de pesos al sistema de salud.

Plan de premios