Lotería

¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

Con los resultados oficiales del sorteo, compruebe si sus números fueron los ganadores este sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de enero de 2026, 11:40 a. m.
Como cada sábado, la Lotería del Cauca entrega un premio mayor de $8.000 millones.
La Lotería del Cauca de este sábado, 17 de enero de 2026, ofreció la oportunidad de convertirse en un nuevo multimillonario en Colombia. Este popular juego de azar se realiza cada sábado en la noche, a las 11:00 p. m.

El premio mayor de la Lotería del Cauca puede alcanzar los 8.000 millones de pesos, una suma que puede transformar la vida de quien resulte ganador.

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete o una fracción oficial, ya sea en los puntos de venta autorizados o de manera virtual. Es importante que el número y la serie coincidan exactamente para reclamar el premio mayor o los premios menores.

Este juego es uno de los muchos en Colombia que brindan la posibilidad de ganar grandes sumas de dinero en distintas modalidades. Todas las loterías del país están reguladas por Coljuegos, por lo que se recomienda jugar únicamente en puntos oficiales para garantizar su seguridad.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2594

  • Número: 9604
  • Serie: 293
YouTube video 9lTQod2kSII thumbnail

Hoy, con más de 50 años de historia, la Lotería del Cauca —apodada “Tu Estrella de la Suerte”— es un pilar fundamental para la salud pública en Colombia, al transferir miles de millones de pesos al sistema de salud.

Plan de premios

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

