Cayó la Lotería del Tolima: este es el número ganador del 2 de febrero

Este lunes, 2 de febrero, se jugó el sorteo 4155 de la Lotería del Tolima, donde se conoció el número ganador del premio mayor.

“Hoy, es día de creer, de confiar y de jugar con responsabilidad. ¡Juega legal, juega con tradición y apoya la salud del departamento!” dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 2 de febrero de 2026

Premio mayor: 5418

Serie: 154

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.

de la serie Sorteo del 19 de enero de 2026: número 7096 de la serie 54.

de la serie Sorteo del 13 de enero de 2026: número 1495 de la serie 128.

El próximo sorteo será el 9 de febrero de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.