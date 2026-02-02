Loterías

Cayó la Lotería del Tolima: este es el número ganador del 2 de febrero

Se jugó el premio mayor.

Redacción Loterías
3 de febrero de 2026, 3:46 a. m.
Sorteo 4155 de la Lotería del Tolima
Sorteo 4155 de la Lotería del Tolima Foto: Imagen tomada de la red social de Instagram del perfil loteriatolima

Este lunes, 2 de febrero, se jugó el sorteo 4155 de la Lotería del Tolima, donde se conoció el número ganador del premio mayor.

“Hoy, es día de creer, de confiar y de jugar con responsabilidad. ¡Juega legal, juega con tradición y apoya la salud del departamento!” dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados del 2 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 5418
  • Serie: 154
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 26 de enero de 2026: número 1691 de la serie 257.
  • Sorteo del 19 de enero de 2026: número 7096 de la serie 54.
  • Sorteo del 13 de enero de 2026: número 1495 de la serie 128.

El próximo sorteo será el 9 de febrero de 2026. La Lotería del Tolima se juega todos los lunes, a partir de las 10:30 de la noche.

