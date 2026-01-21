Loterías

Cayó Miloto en el país: este es el número ganador que se llevó 1.000 millones de pesos

El premio mayor cayó en el municipio de Bello, Antioquia.

El martes 20 de enero se llevó a cabo el sorteo 471 de la lotería de Miloto, el cual tuvo un afortunado ganador de 1.000 millones de pesos.

De acuerdo con Operador Nacional de Juegos, el premio mayor cayó en el municipio de Bello, Antioquia. El boleto ganador fue comprado bajo la modalidad manual en un punto físico de la red Gana.

En total, el sorteo dejó una bolsa de premios de $1.140 millones para 19.000 ganadores.

Resultados de Miloto del 20 de enero de 2026

Los números ganadores del sorteo 471 fueron:

  • 01- 20- 13- 17- 09

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

El billete de Miloto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362.

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 22 de enero a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

