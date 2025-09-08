Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025

El lunes 8 de septiembre se conocieron los resultados del sorteo 8182 de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales del país que se celebra a diario en dos ediciones: día y noche.

En esta jornada, la combinación ganadora estuvo marcada por el número 4557, acompañado por el dígito 7, que salió en la quinta balota.

Con este sorteo, la lotería alcanza ya 8.182 ediciones a lo largo de su trayectoria.

El interés por este chance se mantiene intacto entre los apostadores colombianos, quienes siguen con atención las transmisiones para conocer los resultados de cada tiraje.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este lunes, 8 de septiembre

Premio mayor: 4557 - 7

Tres últimos: 557

Dos últimos: 57

Cifra completa: 4557

Último número: 7.

¿Cómo se juega la lotería Chontico?

La dinámica del juego resulta simple: cada participante compra un billete conformado por cuatro cifras, que puede seleccionar directamente o permitir que el sistema las asigne de forma aleatoria.

En el sorteo, se extraen cuatro números al azar en un orden específico, el cual define no solo al ganador principal, sino también las diferentes combinaciones que otorgan otros premios.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este lunes, 8 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Así son los premios:

Cuatro aciertos : 4.500 veces lo apostado.

: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos : 400 veces lo apostado.

: 400 veces lo apostado. Dos aciertos : 50 veces lo apostado.

: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.