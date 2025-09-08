Suscribirse

Chontico día hoy |Números ganadores del chance colombiano para este lunes 8 de septiembre de 2025

Los resultados de esta lotería se deben consultar a través de los canales oficiales.

Redacción Loterías
8 de septiembre de 2025, 6:15 p. m.
Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025
Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

El lunes 8 de septiembre se conocieron los resultados del sorteo 8182 de la Lotería Chontico, uno de los juegos de azar más tradicionales del país que se celebra a diario en dos ediciones: día y noche.

En esta jornada, la combinación ganadora estuvo marcada por el número 4557, acompañado por el dígito 7, que salió en la quinta balota.

Con este sorteo, la lotería alcanza ya 8.182 ediciones a lo largo de su trayectoria.

El interés por este chance se mantiene intacto entre los apostadores colombianos, quienes siguen con atención las transmisiones para conocer los resultados de cada tiraje.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo de este lunes, 8 de septiembre

Premio mayor: 4557 - 7

  • Tres últimos: 557
  • Dos últimos: 57
  • Cifra completa: 4557
  • Último número: 7.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA LUNES 08 de Septiembre de 2025.

¿Cómo se juega la lotería Chontico?

La dinámica del juego resulta simple: cada participante compra un billete conformado por cuatro cifras, que puede seleccionar directamente o permitir que el sistema las asigne de forma aleatoria.

En el sorteo, se extraen cuatro números al azar en un orden específico, el cual define no solo al ganador principal, sino también las diferentes combinaciones que otorgan otros premios.

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo de este lunes, 8 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del LUNES 08 de Septiembre de 2025.

Así son los premios:

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

El próximo sorteo de la Lotería Chontico se llevará a cabo el martes 9 de septiembre de 2025 en los mismos horarios establecidos tanto en su edición de día como de noche.

