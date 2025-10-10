Suscribirse

Chontico Día y Noche del 10 de octubre: verifique si la suerte tocó a su puerta este viernes

Este fue el número ganador del más reciente sorteo de la Lotería Chontico.

Redacción Loterías
10 de octubre de 2025, 6:51 p. m.
Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Desde hace varios años, cada vez más colombianos se animan a probar su suerte en sorteos como la lotería, el chance y otros juegos de azar similares, con la esperanza de cumplir el sueño de muchos: convertirse en millonarios.

En el país, los aficionados a estas apuestas cuentan con una amplia oferta de alternativas como la Lotería Chontico, que juega en dos ediciones y que este viernes, 10 de octubre de 2025, deja nuevos ganadores.

Para esta jornada jugó el sorteo número 8214, dando como resultado el número 9780-6, marcando la fortuna de quienes acertaron en esta nueva apuesta.

Resultado de la Lotería Chontico Día del viernes 10 de octubre

Premio mayor: 9780 - 6

  • Tres últimos: 780
  • Dos últimos: 80
  • Cifra completa: 9780
  • Último número: 6
Resultado EL CHONTICO DIA Viernes 10 de Octubre de 2025

Resultado de la Lotería Chontico Noche del viernes 10 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Cabe recordar que el próximo sorteo de la Lotería Chontico, en sus ediciones Día y Noche, se llevará a cabo el sábado, 11 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico

Chontico Día

  • 9 de octubre de 2025: 4552 - 0
  • 8 de octubre de 2025: 8722 - 1
  • 7 de octubre de 2025: 1465 - 1

Chontico Noche

  • 9 de octubre de 2025: 4971 - 7
  • 8 de octubre de 2025: 7018 - 5
  • 7 de octubre de 2025: 3178 - 3

Plan de premios

Las ganancias del Chontico dependen del número de cifras acertadas por el jugador. Quien logre adivinar las cuatro cifras completas del número ganador multiplica su apuesta por 4.500 veces.

En caso de acertar tres cifras, la ganancia equivale a 400 veces el valor apostado; si son dos cifras, el premio corresponde a 50 veces lo jugado, y con una sola cifra acertada, el jugador recibe un incentivo equivalente a cinco veces su inversión inicial.

