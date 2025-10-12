Suscribirse

Chontico Día y Noche del 12 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

Las loterías en Colombia son vigiladas por Coljuegos para garantizar la total transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
12 de octubre de 2025, 6:09 p. m.
Este domingo, 12 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo del Chontico, en sus dos versiones. El primero, correspondiente al sorteo del día, se realizó a la 1:00 p.m. y entregó un número ganador de cuatro cifras, junto con ‘La Quinta’, como parte de una nueva modalidad que busca aumentar las oportunidades de obtener mayores premios.

Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.

A continuación, los resultados del Chontico:

Sorteo Día

  • Premio mayor: 1211
  • La Quinta: 3

Sorteo Noche

  • Premio mayor: por determinarse
  • La Quinta: por determinarse
Contexto: Antioqueñita del domingo, 12 de octubre: estos son los resultados oficiales de los sorteos día y tarde
El monto del premio en el Chontico depende del número de cifras acertadas:

  • Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas, su apuesta se multiplica por 4.500 veces.
  • Con tres cifras, gana 400 veces el valor jugado.
  • Si acierta dos cifras, recibe 50 veces lo apostado.
  • Finalmente, quienes acierten una sola cifra obtienen una recompensa equivalente a cinco veces su inversión inicial.

