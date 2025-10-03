Chontico Día y Noche del 3 de octubre: consulte aquí los ganadores del sorteo 8206

El pasado viernes 3 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 8.206 de la Lotería Chontico, en el que la combinación 3419, con el 6 como quinta balota, resultó favorecida.

Como en cada edición, apostadores siguieron con entusiasmo las modalidades Chontico Día y Chontico Noche, consolidando una vez más a esta rifa como una de las más queridas y tradicionales del país.

Más allá del premio principal, la jornada reflejó la fidelidad y la esperanza de una comunidad que confía en cada sorteo como la posibilidad de transformar su vida.

Resultado de la lotería Chontico del jueves 11 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Plan de premios

En cuanto al plan de premios, las ganancias varían según la cantidad de cifras acertadas. Si el jugador acierta las cuatro cifras del número ganador, su apuesta se multiplica por 4.500.

Tres aciertos equivalen a 400 veces lo apostado, dos cifras correctas se premian con 50 veces el valor jugado y un solo acierto otorga un premio equivalente a cinco veces la inversión inicial.

Resultado de la Lotería Chontico Día del viernes 3 de octubre

Premio mayor: 3419- 6

Tres últimos: 419

Dos últimos: 19

Cifra completa: 3419

Último número: 6

Resultado de la Lotería Chontico Noche del viernes 3 de octubre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el sábado 4 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

2 de octubre de 2025: 3419 - 6

1 de octubre de 2025: 0598 - 0

30 de septiembre de 2025: 2618 - 6

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche