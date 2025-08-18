Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 18 de agosto

Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, los seguidores de la Lotería Chontico aguardaron con expectativa los sorteos en sus ediciones Día y Noche. Los números ganadores ya fueron anunciados y se encuentran disponibles en los canales oficiales para verificación.

Resultados de la edición Día

En el sorteo realizado al mediodía, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: 4725- 8

4725- 8 Tres últimos dígitos: 725

725 Dos últimos dígitos: 25

25 Cifra completa: 4725 - 8

Con esta combinación, los participantes pueden revisar sus boletos y confirmar si resultaron favorecidos en la jornada diurna.

Resultados de la edición Noche

Durante la edición nocturna, la Lotería Chontico también entregó un nuevo grupo de números ganadores:

Premio mayor: XXXX - X

XXXX - X Tres últimos dígitos: XXX

XXX Dos últimos dígitos: XX

XX Cifra completa: XXXX - X

Al igual que en la jornada de la tarde, los jugadores pueden verificar su participación y validar los resultados en las plataformas habilitadas por la entidad.

Histórico de los últimos tres sorteos

Para quienes hacen seguimiento constante o buscan posibles patrones, estos son los números recientes de las últimas tres jornadas:

Edición Día

17 de agosto: 3559 (Quinta-4)

16 de agosto: 4724 (Quinta-7)

15 de agosto: 7553 (Quinta-7)

Edición Noche

17 de agosto: 5504 (Quinta-7)

16 de agosto: 2446 (Quinta-3)

15 de agosto: 4703 (Quinta-3)