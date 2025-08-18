Suscribirse

Loterías

Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 18 de agosto

La Lotería Chontico dio a conocer los resultados de sus sorteos Día y Noche del lunes 18 de agosto.

Redacción Loterías
18 de agosto de 2025, 6:27 p. m.
Lotería Chontico
Los apostadores ya conocen los resultados del sorteo de la Lotería Chontico del 18 de agosto. | Foto: Chontico

Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, los seguidores de la Lotería Chontico aguardaron con expectativa los sorteos en sus ediciones Día y Noche. Los números ganadores ya fueron anunciados y se encuentran disponibles en los canales oficiales para verificación.

Resultados de la edición Día

En el sorteo realizado al mediodía, los resultados fueron los siguientes:

  • Premio mayor: 4725- 8
  • Tres últimos dígitos: 725
  • Dos últimos dígitos: 25
  • Cifra completa: 4725 - 8

Con esta combinación, los participantes pueden revisar sus boletos y confirmar si resultaron favorecidos en la jornada diurna.

Resultado EL CHONTICO DIA Lunes 18 de Agosto de 2025

Resultados de la edición Noche

Durante la edición nocturna, la Lotería Chontico también entregó un nuevo grupo de números ganadores:

  • Premio mayor: XXXX - X
  • Tres últimos dígitos: XXX
  • Dos últimos dígitos: XX
  • Cifra completa: XXXX - X

Al igual que en la jornada de la tarde, los jugadores pueden verificar su participación y validar los resultados en las plataformas habilitadas por la entidad.

Resultado EL CHONTICO NOCHE Lunes 18 de Agosto de 2025

Histórico de los últimos tres sorteos

Para quienes hacen seguimiento constante o buscan posibles patrones, estos son los números recientes de las últimas tres jornadas:

Edición Día

  • 17 de agosto: 3559 (Quinta-4)
  • 16 de agosto: 4724 (Quinta-7)
  • 15 de agosto: 7553 (Quinta-7)

Edición Noche

  • 17 de agosto: 5504 (Quinta-7)
  • 16 de agosto: 2446 (Quinta-3)
  • 15 de agosto: 4703 (Quinta-3)

La Lotería Chontico seguirá su calendario habitual, con el próximo sorteo fijado para el martes 19 de agosto de 2025. Los resultados oficiales podrán consultarse en las plataformas digitales y medios dispuestos por la organización.

