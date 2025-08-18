Loterías
Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del lunes 18 de agosto
La Lotería Chontico dio a conocer los resultados de sus sorteos Día y Noche del lunes 18 de agosto.
Este lunes festivo 18 de agosto de 2025, los seguidores de la Lotería Chontico aguardaron con expectativa los sorteos en sus ediciones Día y Noche. Los números ganadores ya fueron anunciados y se encuentran disponibles en los canales oficiales para verificación.
Resultados de la edición Día
En el sorteo realizado al mediodía, los resultados fueron los siguientes:
- Premio mayor: 4725- 8
- Tres últimos dígitos: 725
- Dos últimos dígitos: 25
- Cifra completa: 4725 - 8
Con esta combinación, los participantes pueden revisar sus boletos y confirmar si resultaron favorecidos en la jornada diurna.
Resultados de la edición Noche
Durante la edición nocturna, la Lotería Chontico también entregó un nuevo grupo de números ganadores:
Lo más leído
- Premio mayor: XXXX - X
- Tres últimos dígitos: XXX
- Dos últimos dígitos: XX
- Cifra completa: XXXX - X
Al igual que en la jornada de la tarde, los jugadores pueden verificar su participación y validar los resultados en las plataformas habilitadas por la entidad.
Histórico de los últimos tres sorteos
Para quienes hacen seguimiento constante o buscan posibles patrones, estos son los números recientes de las últimas tres jornadas:
Edición Día
- 17 de agosto: 3559 (Quinta-4)
- 16 de agosto: 4724 (Quinta-7)
- 15 de agosto: 7553 (Quinta-7)
Edición Noche
- 17 de agosto: 5504 (Quinta-7)
- 16 de agosto: 2446 (Quinta-3)
- 15 de agosto: 4703 (Quinta-3)
La Lotería Chontico seguirá su calendario habitual, con el próximo sorteo fijado para el martes 19 de agosto de 2025. Los resultados oficiales podrán consultarse en las plataformas digitales y medios dispuestos por la organización.