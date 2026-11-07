Chontico Día y Noche: resultados oficiales del sorteo de este sábado 7 de noviembre de 2026

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, se realizaron los dos sorteos diarios de Chontico Millonario, uno de los chances más importantes con sede principal en el Valle del Cauca.

Estos son los resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda: 6 de noviembre de 2026

Estos fueron los números ganadores de Chontico Día y Chontico Noche:

Resultados de Chontico Día hoy, 7 de noviembre de 2026

Premio mayor: Pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

La quinta: pendiente

Resultados de Chontico Noche hoy, 7 de noviembre de 2026

Premio mayor: Pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

La quinta: pendiente

Así se juega el Chontico Millonario

El Chontico Millonario es un juego tipo chance originado en el Valle del Cauca y debe su nombre al chontaduro, tradicional fruta que se vende en todo el país y más en la zona del pacífico.

La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora.

Durante el sorteo se extraen cuatro balotas que contienen los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.

Logo oficial de Chontico Millonario Foto: Chontico Millonario

Estos son los horarios de cada sorteo:

Chontico Día

Todos los días a la 1:00 p. m.

Chontico Noche