Chontico Día y Noche: resultados oficiales del sorteo de este sábado 7 de noviembre de 2026

Este sábado, 7 de noviembre de 2026, se realizaron los dos sorteos diarios de Chontico Millonario, uno de los chances más importantes con sede principal en el Valle del Cauca.
Estos fueron los números ganadores de Chontico Día y Chontico Noche:
Resultados de Chontico Día hoy, 7 de noviembre de 2026
Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- La quinta: pendiente
Resultados de Chontico Noche hoy, 7 de noviembre de 2026
Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- La quinta: pendiente
Así se juega el Chontico Millonario
El Chontico Millonario es un juego tipo chance originado en el Valle del Cauca y debe su nombre al chontaduro, tradicional fruta que se vende en todo el país y más en la zona del pacífico.
La dinámica de juego de esta lotería es muy sencilla. El apostador solo debe adquirir un billete que consta de una serie de cuatro cifras, las cuales pueden ser seleccionadas de manera personalizada o generadas aleatoriamente por la máquina expendedora.
Durante el sorteo se extraen cuatro balotas que contienen los números del 0 al 9, y el orden en el que salen es determinante para establecer las distintas categorías de premios.
Estos son los horarios de cada sorteo:
Chontico Día
- Todos los días a la 1:00 p. m.
Chontico Noche
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.