Para este martes 9 de septiembre se llevó a cabo otro sorteo de una de las loterías más reconocidas en el país: Chontico.

Este correspondió al sorteo número 8183, el cual se da todos los días de lunes a domingo en sus dos ediciones: día y noche.

En este día, y de acuerdo al sorteo correspondiente, el número ganador fue el 6024, acompañado por el dígito 8, que salió en la quinta balota.

Con este sorteo, la lotería alcanza ya 8.183 ediciones a lo largo de su trayectoria.

Resultado Lotería Chontico Día del sorteo 8183 de este martes 9 de septiembre

Premio mayor: 6024 - 8

Tres últimos: 024

Dos últimos: 24

Cifra completa: 6024

Último número: 8.

Resultado Lotería Chontico Noche del sorteo 8183 de este martes 9 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

El próximo sorteo de este chance colombiano se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre en los horarios establecidos en sus ediciones tanto Día como Noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

8 de septiembre de 2025: 4557

7 de septiembre de 2025: 5711

6 de septiembre de 2025: 8480

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

8 de septiembre de 2025: 1868

7 de septiembre de 2025: 2254

6 de septiembre de 2025: 9707

Plan de premios para la lotería Chontico