Chontico hoy | Resultados del último sorteo para este martes 9 de septiembre del 2025

Acá puede descubrir la combinación numérica ganadora del sorteo correspondiente.

Redacción Loterías
9 de septiembre de 2025, 6:44 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del martes 9 de septiembre de 2025
Resultado de la lotería Chontico del martes 9 de septiembre de 2025 | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Para este martes 9 de septiembre se llevó a cabo otro sorteo de una de las loterías más reconocidas en el país: Chontico.

Este correspondió al sorteo número 8183, el cual se da todos los días de lunes a domingo en sus dos ediciones: día y noche.

En este día, y de acuerdo al sorteo correspondiente, el número ganador fue el 6024, acompañado por el dígito 8, que salió en la quinta balota.

Con este sorteo, la lotería alcanza ya 8.183 ediciones a lo largo de su trayectoria.

Resultado Lotería Chontico Día del sorteo 8183 de este martes 9 de septiembre

Premio mayor: 6024 - 8

  • Tres últimos: 024
  • Dos últimos: 24
  • Cifra completa: 6024
  • Último número: 8.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 09 de Septiembre de 2025.

Resultado Lotería Chontico Noche del sorteo 8183 de este martes 9 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 09 de Septiembre de 2025.

El próximo sorteo de este chance colombiano se llevará a cabo el miércoles 10 de septiembre en los horarios establecidos en sus ediciones tanto Día como Noche.

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Día

  • 8 de septiembre de 2025: 4557
  • 7 de septiembre de 2025: 5711
  • 6 de septiembre de 2025: 8480

Últimos tres resultados de la Lotería Chontico Noche

  • 8 de septiembre de 2025: 1868
  • 7 de septiembre de 2025: 2254
  • 6 de septiembre de 2025: 9707

Plan de premios para la lotería Chontico

  • Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado.
  • Tres aciertos: 400 veces lo apostado.
  • Dos aciertos: 50 veces lo apostado.
  • Un acierto: 5 veces lo apostado.

Noticias Destacadas

