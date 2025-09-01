Suscribirse

Confirme cuáles fueron los resultados del lunes, 1 de septiembre, con la Lotería La Caribeña Día y Noche

Conozca cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo de una de los juegos de chance más reconocidos en Colombia.

Redacción Loterías
1 de septiembre de 2025, 8:17 p. m.
Descubra cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo.
Descubra cuál fue la combinación ganadora del más reciente sorteo. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de de Getty Images y La Caribeña

No solo las reconocidas loterías que forman parte del panorama tradicional del país, como las de Bogotá, Boyacá o el Baloto, se han consolidado como los juegos de azar que despiertan gran interés entre los apostadores, sino existen otras alternativas que no solo ofrecen variedad, sino que también permiten acceder a cuantiosos premios que mantienen la expectativa en cada jornada.

Entre ellas se encuentra el chance La Caribeña, una opción que ha logrado captar la atención de quienes buscan nuevas oportunidades de ganar a lo grande. En esta ocasión, el turno fue para el sorteo celebrado el lunes, 1 de septiembre de 2025, donde el premio mayor alcanzó la impresionante suma de 1.500 millones de pesos.

El número ganador fue el 9483 - 5, con el cual un afortunado apostador se convirtió en millonario. Estos sorteos, que se realizan con frecuencia, reflejan el dinamismo del sector de los juegos de azar en Colombia y reafirman la preferencia de muchos ciudadanos por seguir confiando en este tipo de apuestas que, con un golpe de suerte, pueden cambiar la vida en un instante.

Resultados sorteo 7159 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 9483.
  • Quinta balota: 5.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del LUNES 01 de Septiembre de 2025.

Resultados sorteo 7160 de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del LUNES 01 de Septiembre de 2025.

La Caribeña se ha ganado un lugar especial entre los apostadores gracias a la constancia y dinamismo que la caracterizan. Para muchos jugadores, este chance representa una oportunidad real de transformar su vida en cuestión de segundos, lo que explica por qué se ha convertido en una de las alternativas más buscadas en el país.

Uno de los puntos fuertes de este juego son sus sorteos frecuentes, que se celebran de lunes a sábado en dos franjas horarias: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche, mientras que los domingos se adelanta a las 8:30 p.m.

Esta continuidad mantiene viva la ilusión de sus seguidores, quienes pueden seguir las transmisiones en vivo a través de Telecaribe o verificar los resultados en el portal Loterías de Hoy.

Además, si un número no resulta favorecido en una jornada, siempre queda abierta la posibilidad de volver a intentarlo al día siguiente, como ocurrirá este martes, 2 de septiembre, manteniendo la emoción intacta entre sus fieles participantes.

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 31 de agosto de 2025: 2614
  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: 2161
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: 2260

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 31 de agosto de 2025: 2586
  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: 8701
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: 5517

