Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

El Baloto y Baloto Revancha realizaron su sorteo número 2605 este miércoles.

Redacción Loterías
15 de enero de 2026, 11:35 a. m.
Como cada lunes, miércoles y sábado, Baloto y Revancha realizaron su sorteo.
Como cada lunes, miércoles y sábado, Baloto y Revancha realizaron su sorteo. Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo número 2605 del Baloto se realizó este miércoles 14 de enero de 2026. Con un acumulado de 16.800 millones de pesos para el premio mayor, miles de colombianos se ilusionaron con los números ganadores. Al mismo tiempo, la modalidad Baloto Revancha ofrecía un acumulado de 12.900 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 14 de enero de 2026

  • Número ganador: 17,40,07,37,32,
  • Súper balota: 10
  • Premio mayor: 16.800 millones de pesos

Resultados del Baloto Revancha del 14 de enero de 2026

  • Número ganador: 21 - 28 - 24 - 04 - 11
  • Súper balota: 07
  • Premio mayor: 12.900 millones de pesos

Resultados recientes: balance de los últimos sorteos

Para quienes siguen la lotería con regularidad, estos son los números que han salido en los últimos tres sorteos del Baloto y Baloto Revancha:

Los apostadores revisan sus tiquetes tras conocerse el resultado oficial.
Este miércoles 14 de enero se celebró un nuevo sorteo de Baloto y Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos 3 sorteos Baloto (con Súper Balota):

  • 12 de enero de 2026: 01 - 07 - 11 - 19 - 42 - 10
  • 10 de enero de 2026: 06 - 08 - 36 - 39 - 41 - 12
  • 7 de enero de 2026: 05 - 09 - 28 - 32 - 35 - 07

Últimos 3 sorteos Baloto Revancha (con Súper Balota):

¿Fue el ganador de la Lotería de Manizales este 14 de enero?: Conozca resultados del sorteo de este miércoles

Super Astro Luna: número y signo ganador del sorteo 8000, de este miércoles, 14 de enero de 2026

Lotería del Valle: vea los resultados de este miércoles, 14 de enero de 2026, último sorteo 4831

Verifique si se hizo millonario esta noche: La lotería del Meta jugó el miércoles 14 de enero

Este puede su día de suerte: Números millonarios de la lotería Super Astro Sol el miércoles 14 de enero

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este 14 de enero

Resultados Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 14 de enero de 2026

Resultado ganador del Baloto: número de los $15.200 millones de pesos, sorteo del 5 de enero de 2026

Resultado del Baloto y Revancha: combinaciones ganadoras del lunes 22 de diciembre de 2025

Ganador de los 8.400 millones del Baloto: acumulado millonario del sorteo del miércoles 3 de diciembre

  • 12 de enero de 2026: 07 - 26 - 27 - 33 - 36 - 14
  • 10 de enero de 2026: 06 - 10 - 25 - 33 - 43 - 16
  • 7 de enero de 2026: 04 - 18 - 21 - 28 - 33 - 02

