Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado el miércoles 14 de enero de 2025

El sorteo número 2605 del Baloto se realizó este miércoles 14 de enero de 2026. Con un acumulado de 16.800 millones de pesos para el premio mayor, miles de colombianos se ilusionaron con los números ganadores. Al mismo tiempo, la modalidad Baloto Revancha ofrecía un acumulado de 12.900 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 14 de enero de 2026

Número ganador: 17,40,07,37,32,

Súper balota: 10

Premio mayor: 16.800 millones de pesos

Resultados del Baloto Revancha del 14 de enero de 2026

Número ganador: 21 - 28 - 24 - 04 - 11

Súper balota: 07

Premio mayor: 12.900 millones de pesos

Resultados recientes: balance de los últimos sorteos

Para quienes siguen la lotería con regularidad, estos son los números que han salido en los últimos tres sorteos del Baloto y Baloto Revancha:

Este miércoles 14 de enero se celebró un nuevo sorteo de Baloto y Revancha. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos 3 sorteos Baloto (con Súper Balota):

12 de enero de 2026: 01 - 07 - 11 - 19 - 42 - 10

10 de enero de 2026: 06 - 08 - 36 - 39 - 41 - 12

7 de enero de 2026: 05 - 09 - 28 - 32 - 35 - 07

Últimos 3 sorteos Baloto Revancha (con Súper Balota):