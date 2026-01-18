Loterías

Conozca el resultado del Baloto y Revancha: sorteo realizado este sábado 17 de enero de 2025

El Baloto y Baloto Revancha realizaron su sorteo número 2606 este miércoles.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
18 de enero de 2026, 11:33 a. m.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este sábado.
La expectativa por el premio mayor acompañó el sorteo de este sábado. Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo número 2606 del Baloto se realizó este sábado 17 de enero de 2026. Con un acumulado de 17.200 millones de pesos para el premio mayor, miles de colombianos se ilusionaron con los números ganadores. Al mismo tiempo, la modalidad Baloto Revancha ofrecía un acumulado de 13.100 millones de pesos.

Resultados del Baloto del 17 de enero de 2026

  • Número ganador: 03 - 07 - 15 - 42- 18
  • Súper balota: 15
  • Premio mayor: 17.200 millones de pesos

Resultados del Baloto Revancha del 17 de enero de 2026

  • Número ganador: 39 - 13 - 26 - 32 - 34
  • Súper balota: 15
  • Premio mayor: 13.100 millones de pesos
Resultados recientes: balance de los últimos sorteos

Para quienes siguen la lotería con regularidad, estos son los números que han salido en los últimos cuatro sorteos del Baloto y Baloto Revancha:

Últimos 4 sorteos Baloto (con Súper Balota):

  • 14 de enero de 2026: 17 - 40 - 07 - 37 - 32 - 10
  • 12 de enero de 2026: 01 - 07 - 11 - 19 - 42 - 10
  • 10 de enero de 2026: 06 - 08 - 36 - 39 - 41 - 12
  • 7 de enero de 2026: 05 - 09 - 28 - 32 - 35 - 07

Últimos 4 sorteos Baloto Revancha (con Súper Balota):

  • 14 de enero de 2026: 21 - 28 - 24 - 04 - 11 - 07
  • 12 de enero de 2026: 07 - 26 - 27 - 33 - 36 - 14
  • 10 de enero de 2026: 06 - 10 - 25 - 33 - 43 - 16
  • 7 de enero de 2026: 04 - 18 - 21 - 28 - 33 - 02

