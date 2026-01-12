Loterías

Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 12 de enero

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

12 de enero de 2026, 7:06 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. Foto: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este lunes, 12 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país y que, a diario, despiertan expectativas entre miles de apostadores que confían en la suerte para transformar su realidad.

Como es habitual, cada una de estas loterías realizó su sorteo en el horario establecido, lo que permitió a los jugadores verificar si los números seleccionados coincidían con los resultados oficiales.

Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 11 de enero

La lotería El Dorado continúa posicionándose por sus atractivos premios y su amplia participación a nivel nacional. En tanto, El Paisita conserva su popularidad gracias a su tradición y cercanía con los jugadores, mientras que La Caribeña sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en la región, impulsada por sorteos frecuentes y premios llamativos.

El Paisita Día

  • Premio mayor: 2787
  • La Quinta: 7

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 4394.
  • La Quinta: 4.

El Paisita tarde

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

El Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.

