Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del domingo 9 de noviembre

Por medio de las redes sociales se puede seguir le desarrollo de los sorteos de estas loterías.

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

9 de noviembre de 2025, 7:18 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías son uno de los eventos de mayor atención por parte de los ciudadanos del país. Por medio de los sorteos que se realizan a diario, los jugadores esperan tener suerte y quedarse con el premio mayor.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Entre los juegos más destacados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que hacen parte de las más de 15 loterías autorizadas en Colombia y supervisadas por Coljuegos.

La Lotería de Boyacá cumplió con su tradicional sorteo de los sábados en la noche.
Conozca los resultados de tres de las loterías más tradicionales del país. | Foto: 123rf

Estas tres se caracterizan por ofrecer sorteos a lo largo del día—generalmente uno en la tarde y otro en la noche—lo que aumenta las oportunidades de ganar.

El Paisita Día - 9 de noviembre

  • Premio mayor: 7904
  • La Quinta: 3
Caribeña tarde - 9 de noviembre

  • Premio mayor: 2204
  • La Quinta: 3
Dorado Tarde - 9 de noviembre

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
