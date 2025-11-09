Conozca los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del domingo 9 de noviembre

Las loterías son uno de los eventos de mayor atención por parte de los ciudadanos del país. Por medio de los sorteos que se realizan a diario, los jugadores esperan tener suerte y quedarse con el premio mayor.

A pesar de que las probabilidades de hacerlo son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Entre los juegos más destacados se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que hacen parte de las más de 15 loterías autorizadas en Colombia y supervisadas por Coljuegos.

Conozca los resultados de tres de las loterías más tradicionales del país. | Foto: 123rf

Estas tres se caracterizan por ofrecer sorteos a lo largo del día—generalmente uno en la tarde y otro en la noche—lo que aumenta las oportunidades de ganar.

El Paisita Día - 9 de noviembre

Premio mayor: 7904

La Quinta: 3

Caribeña tarde - 9 de noviembre

Premio mayor: 2204

La Quinta: 3

Dorado Tarde - 9 de noviembre