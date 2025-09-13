Conozca los números ganadores del Paisita Día y Noche de hoy septiembre 13 de 2025: verifique si la suerte está de su lado

Este sábado, 13 de septiembre de 2025, los jugadores pudieron tentar su suerte en el sorteo del Paisita Día. Con transmisión diaria y seguimiento en tiempo real, los resultados se convirtieron en el foco de atención de quienes buscan cambiar su suerte a través de esta lotería.

En el sorteo del Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., el número ganador fue el 9573 correspondiente al sorteo 14.454.

La quinta balota corresponde el número 1.

Resultados del sorteo 14.454 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 957

Tres últimas: 573

Cifra ganadora: 9573

Quinta balota: 1

Resultados del sorteo 14.455 de la lotería El Paisita Noche

La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 6:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Plan de premios de la lotería El Paisita

Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.

recibe 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.

gana 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

Recuerde que la lotería El Paisita está regulada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad en cada sorteo.

Si hoy la suerte no estuvo de su lado, no se desanime: cada día ofrece una nueva oportunidad para cambiar su historia y convertirse en el próximo ganador.

El próximo sorteo se realizará mañana, domingo 14 de septiembre de 2025, y podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.