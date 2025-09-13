Loterías
Conozca los números ganadores del Paisita Día y Noche de hoy septiembre 13 de 2025: verifique si la suerte está de su lado
Los apostadores siguen de cerca los resultados de los sorteos que se realizan este lunes en Medellín.
Este sábado, 13 de septiembre de 2025, los jugadores pudieron tentar su suerte en el sorteo del Paisita Día. Con transmisión diaria y seguimiento en tiempo real, los resultados se convirtieron en el foco de atención de quienes buscan cambiar su suerte a través de esta lotería.
En el sorteo del Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., el número ganador fue el 9573 correspondiente al sorteo 14.454.
La quinta balota corresponde el número 1.
Resultados del sorteo 14.454 de la lotería El Paisita Día
- Tres primeras: 957
- Tres últimas: 573
- Cifra ganadora: 9573
- Quinta balota: 1
Resultados del sorteo 14.455 de la lotería El Paisita Noche
La lotería El Paisita vuelve y juega esta noche a las 6:00 p.m., con el sorteo que le dará una nueva oportunidad de convertirse en millonario.
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
Plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): recibe 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): gana 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): obtiene 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto gana 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
Recuerde que la lotería El Paisita está regulada por Coljuegos, lo que garantiza la transparencia y legalidad en cada sorteo.
Si hoy la suerte no estuvo de su lado, no se desanime: cada día ofrece una nueva oportunidad para cambiar su historia y convertirse en el próximo ganador.
El próximo sorteo se realizará mañana, domingo 14 de septiembre de 2025, y podrá seguirlo en vivo o consultar los números ganadores directamente en la página oficial de las loterías de Colombia.
Para conocer todos los detalles y resultados completos, visite el sitio web oficial de la lotería El Paisita.