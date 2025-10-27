Suscribirse

Conozca los números ganadores del sorteo más reciente de Miloto

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

28 de octubre de 2025, 3:06 a. m.
Cayó MiLoto en Bogotá
Sorteo 421 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este lunes, 27 de octubre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 421.

El sorteo entregó un acumulado de $600 millones, donde un apostador pudo ser el feliz ganador. Hay que señalar que, el pasado martes, un ganador en la ciudad de Bogotá se llevó el premio acumulado.

Resultados de Miloto del 27 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 421 fueron:

  • 18-37 -34- 21- 32
Caleño ganó el sorteo de Miloto de viernes, 3 de mayo.
Sorteo 421. | Foto: El país

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 28 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

