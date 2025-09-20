Suscribirse

Loterías

Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Noche de este sábado, 20 de septiembre

El horario de transmisión de este chance los fines de semana varía respecto a los días hábiles.

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2025, 5:22 p. m.
La Antioqueñita Día y Noche del 20 de septiembre.
La Antioqueñita Día y Noche del 20 de septiembre | Foto: Montaje de SEMANA

En Colombia, una de las ventajas de los juegos de azar es la amplia variedad de chances disponibles que ofrecen a las personas múltiples oportunidades de probar su suerte y obtener un premio millonario que podría mejorar su calidad de vida.

Uno de estos juegos es La Antioqueñita, que realiza sorteos diarios en la mañana y en la noche, incluidos los fines de semana. Vale destacar que los horarios varían según los días hábiles. Para este sábado, 20 de septiembre, se jugó el primer sorteo, dejando como ganadores un número de cuatro cifras y un número adicional denominado ‘La Quinta’.

La Antioqueñita Día – Sorteo 6025

  • Número ganador: 7214
  • Quinta balota: 8
La Antioqueñita 1 - 20 de septiembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Cifras ganadoras de días anteriores

  • Viernes 19 de septiembre de 2025: Número: 3241 | La Quinta: 4
  • Miércoles 17 de septiembre de 2025: Número: 2594 | La Quinta: 7
  • Martes 16 de septiembre de 2025: Número: 3102 | La Quinta: 8
  • Lunes 15 de septiembre de 2025: Número: 2375 | La Quinta: 2

La Antioqueñita Tarde – Sorteo 6026

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
ANTIOQUEÑITA 2: Resultado ANTIOQUEÑITA 2 del SÁBADO 20 de Septiembre de 2025.

Cifras ganadoras de días anteriores

  • Viernes 19 de septiembre de 2025: Número: 5990 | La Quinta: 2
  • Miércoles 17 de septiembre de 2025: Número: 1127 | La Quinta: 6
  • Martes 16 de septiembre de 2025: Número: 7945 | La Quinta: 9
  • Lunes 15 de septiembre de 2025: Número: 6865 | La Quinta: 5

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filtran otro técnico que se negó a dirigir a Atlético Nacional: quedarían estas dos opciones

2. Donald Trump amenaza al régimen de Nicolás Maduro con consecuencias “incalculables”: “Acepte inmediatamente”

3. Definida la parrilla de salida para el Gran Premio de Azerbaiyán: Max Verstappen es noticia

4. José Mourinho toma primera decisión clave sobre Richard Ríos en Benfica: es oficial

5. Juez dio a conocer fecha de audiencia de acusación en contra del exalcalde Daniel Quintero por sonado caso del megalote de Aguas Vivas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería AntioqueñitaJuegos de azarLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.