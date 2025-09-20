Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Noche de este sábado, 20 de septiembre

En Colombia, una de las ventajas de los juegos de azar es la amplia variedad de chances disponibles que ofrecen a las personas múltiples oportunidades de probar su suerte y obtener un premio millonario que podría mejorar su calidad de vida.

Uno de estos juegos es La Antioqueñita, que realiza sorteos diarios en la mañana y en la noche, incluidos los fines de semana. Vale destacar que los horarios varían según los días hábiles. Para este sábado, 20 de septiembre, se jugó el primer sorteo, dejando como ganadores un número de cuatro cifras y un número adicional denominado ‘La Quinta’.