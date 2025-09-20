Loterías
Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Noche de este sábado, 20 de septiembre
El horario de transmisión de este chance los fines de semana varía respecto a los días hábiles.
En Colombia, una de las ventajas de los juegos de azar es la amplia variedad de chances disponibles que ofrecen a las personas múltiples oportunidades de probar su suerte y obtener un premio millonario que podría mejorar su calidad de vida.
Uno de estos juegos es La Antioqueñita, que realiza sorteos diarios en la mañana y en la noche, incluidos los fines de semana. Vale destacar que los horarios varían según los días hábiles. Para este sábado, 20 de septiembre, se jugó el primer sorteo, dejando como ganadores un número de cuatro cifras y un número adicional denominado ‘La Quinta’.
La Antioqueñita Día – Sorteo 6025
- Número ganador: 7214
- Quinta balota: 8
Cifras ganadoras de días anteriores
- Viernes 19 de septiembre de 2025: Número: 3241 | La Quinta: 4
- Miércoles 17 de septiembre de 2025: Número: 2594 | La Quinta: 7
- Martes 16 de septiembre de 2025: Número: 3102 | La Quinta: 8
- Lunes 15 de septiembre de 2025: Número: 2375 | La Quinta: 2
La Antioqueñita Tarde – Sorteo 6026
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Cifras ganadoras de días anteriores
- Viernes 19 de septiembre de 2025: Número: 5990 | La Quinta: 2
- Miércoles 17 de septiembre de 2025: Número: 1127 | La Quinta: 6
- Martes 16 de septiembre de 2025: Número: 7945 | La Quinta: 9
- Lunes 15 de septiembre de 2025: Número: 6865 | La Quinta: 5