Conozca los resultados del sábado 18 de octubre: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías se han posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, atrayendo a miles de jugadores que cada semana buscan tentar a la suerte.

Redacción Loterías Revista Semana

18 de octubre de 2025, 4:03 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Coljuegos, entidad encargada de regular y supervisar los juegos de azar en Colombia, garantiza que cada sorteo de loterías y chances se realice con total transparencia, evitando cualquier tipo de irregularidad o duda en los resultados.

En el país, los sorteos se desarrollan a diario, incluso los fines de semana, aunque los horarios varían según la modalidad y la región. Entre los más reconocidos por los apostadores se encuentran El Dorado, El Paisita de Antioquia y La Caribeña, todos con gran popularidad gracias a los premios millonarios que reparten.

Cada sorteo incluye además la modalidad de La Quinta, una balota adicional que acompaña a las cuatro cifras principales y que aumenta las probabilidades de ganar.

En esta jornada, El Dorado abrió el día con su sorteo de las 11:00 a.m.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4081
  • La Quinta: 8
YouTube video player

Por su parte, los jugadores de Antioquia participaron en La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., y arrojando un nuevo resultado ganador para aquellos apostadores.

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video player

La Caribeña Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video player

Un aspecto fundamental para quienes juegan es cuidar el billete del sorteo. Si se extravía o deteriora, reclamar el premio puede resultar complicado. Por ello, se recomienda conservarlo en un sitio seguro y, como precaución adicional, tomarle una fotografía que sirva como respaldo.

