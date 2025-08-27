Loterías
Conozca los resultados del último sorteo de la lotería del Valle que jugó este miércoles, 27 de agosto
Esta lotería ofrece un excelente premio para el ganador del sorteo de este miércoles 27 de agosto.
En la noche de este miércoles (27 de agosto), se realizó un nuevo sorteo de la Lotería del Valle y el número ganador del sorteo 4811, que se llevó el premio mayor de 9,000 millones de pesos, fue para el número 8268 de la serie 237
Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle
El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.
- Número ganador del sorteo 4811: 8268 de la serie 237
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.
Cabe recordar que este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar y verificar por medio de la página web oficial de la lotería del Valle.
El próximo sorteo de esta lotería que entrega un premio de 9,000 millones de pesos se realizará el miércoles 3 de septiembre a las 10:30 de la noche.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle
- Sorteo del 13 de agosto de 2025: 3336
- Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1260
- Sorteo del 30 de julio de 2025: 6752