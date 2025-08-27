Conozca los resultados del último sorteo de la lotería del Valle que jugó este miércoles, 27 de agosto

En la noche de este miércoles (27 de agosto), se realizó un nuevo sorteo de la Lotería del Valle y el número ganador del sorteo 4811, que se llevó el premio mayor de 9,000 millones de pesos, fue para el número 8268 de la serie 237

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

Número ganador del sorteo 4811: 8268 de la serie 237

El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Cabe recordar que este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar y verificar por medio de la página web oficial de la lotería del Valle.

El próximo sorteo de esta lotería que entrega un premio de 9,000 millones de pesos se realizará el miércoles 3 de septiembre a las 10:30 de la noche.

