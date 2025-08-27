Conozca si es el ganador de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados del sorteo del 27 de agosto

La Antioqueñita es uno de los chances más populares de todo Colombia, se juega todos los días en la mañana y en la tarde, por lo que trae expectativa y fortuna para los miles de compradores que participan desde hace años.

Para jugar, solo es necesario elegir cuatro números del 0 al 9. No obstante, desde hace algunas semanas se ha empezado a implementar la balota número 5, por lo que cada vez pueden ser más los ganadores.

El sorteo 5977 es el más reciente, se jugó a las 10:00 de la mañana de este miércoles, 27 de agosto, y el número ganador para el premio mayor fue el 1101. Además, la quinta balota que cayó fue la número 9

Resultados del sorteo 5977 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 1101

Quinta balota: 9

El siguiente sorteo, que corresponde al número 5978, se realizará a las 4:00 de la tarde de este mismo miércoles, por lo que los resultados siguen pendientes.

Resultados del sorteo 5978 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Es importante destacar que todos los sorteos se pueden seguir en vivo a través del canal de YouTube de La Red Gana. Además, todos los resultados se puede revisar en la página web de Loterías de Hoy.

Estos fueron los números ganadores de los últimos tres sorteos de la lotería La Antioqueñita:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 4609

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2113

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 1085

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 26 de agosto de 2025: 8417

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 8835

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 8417