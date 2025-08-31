En este cierre de mes, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería la Antioqueñita este domingo 31 de agosto, la cual se juega todos los días en sus dos ediciones: día y tarde.

En esta oportunidad, la combinación numérica ganadora fue 0527 y en cuanto a la quinta balota cayó el número 7. Esta cifra es el resultado del sorteo número 5985.

Resultados del sorteo 5985 de la lotería La Antioqueñita Día

Número ganador: 0527

Quinta balota: 7

Por otra parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5983 de la lotería La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

De acuerdo con los canales oficiales, estos fueron los últimos dígitos de la suerte en cada uno de los resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 30 de agosto de 2025: 7325

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 1005

Sorteo del 28 de agosto de 2025: 2236

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 30 de agosto de 2025: 8324

Sorteo del 29 de agosto de 2025: 8978

Sorteo del 28 de agosto de 2025: 6361

El próximo sorteo que La Antioqueñita Día se realizará este lunes, primero de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana, teniendo en cuenta que este chance se juega todos los días y se puede seguir en directo a través del canal de YouTube por medio del canal La Red Gana.