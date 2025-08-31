Loterías
Conozca si es el ganador de La Antioqueñita, este domingo 31 de agosto de 2025
Los resultados de las loterías se deben consultar a través de canales oficiales.
En este cierre de mes, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería la Antioqueñita este domingo 31 de agosto, la cual se juega todos los días en sus dos ediciones: día y tarde.
En esta oportunidad, la combinación numérica ganadora fue 0527 y en cuanto a la quinta balota cayó el número 7. Esta cifra es el resultado del sorteo número 5985.
Resultados del sorteo 5985 de la lotería La Antioqueñita Día
- Número ganador: 0527
- Quinta balota: 7
Por otra parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.
Resultados del sorteo 5983 de la lotería La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
De acuerdo con los canales oficiales, estos fueron los últimos dígitos de la suerte en cada uno de los resultados ganadores:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: 7325
- Sorteo del 29 de agosto de 2025: 1005
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: 2236
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: 8324
- Sorteo del 29 de agosto de 2025: 8978
- Sorteo del 28 de agosto de 2025: 6361
El próximo sorteo que La Antioqueñita Día se realizará este lunes, primero de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana, teniendo en cuenta que este chance se juega todos los días y se puede seguir en directo a través del canal de YouTube por medio del canal La Red Gana.
Para los que no saben, La Antioqueñita se juega con cuatro números del 0 al 9. No obstante, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son muchas más las oportunidades de ganar.