Suscribirse

Loterías

Conozca si es el ganador de La Antioqueñita, este domingo 31 de agosto de 2025

Los resultados de las loterías se deben consultar a través de canales oficiales.

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

31 de agosto de 2025, 6:07 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

En este cierre de mes, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la popular lotería la Antioqueñita este domingo 31 de agosto, la cual se juega todos los días en sus dos ediciones: día y tarde.

En esta oportunidad, la combinación numérica ganadora fue 0527 y en cuanto a la quinta balota cayó el número 7. Esta cifra es el resultado del sorteo número 5985.

Resultados del sorteo 5985 de la lotería La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 0527
  • Quinta balota: 7
ANTIOQUEÑITA 1: Resultado ANTIOQUEÑITA 1 del DOMINGO 31 de Agosto de 2025

Por otra parte, el sorteo de La Antioqueñita Tarde se jugará este mismo viernes hacia las 4:00 de la tarde, por lo que los resultados todavía no se conocen.

Resultados del sorteo 5983 de la lotería La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

De acuerdo con los canales oficiales, estos fueron los últimos dígitos de la suerte en cada uno de los resultados ganadores:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: 7325
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: 1005
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 2236

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 30 de agosto de 2025: 8324
  • Sorteo del 29 de agosto de 2025: 8978
  • Sorteo del 28 de agosto de 2025: 6361

El próximo sorteo que La Antioqueñita Día se realizará este lunes, primero de septiembre, hacia las 10:00 de la mañana, teniendo en cuenta que este chance se juega todos los días y se puede seguir en directo a través del canal de YouTube por medio del canal La Red Gana.

Para los que no saben, La Antioqueñita se juega con cuatro números del 0 al 9. No obstante, recientemente se incorporó una quinta balota, por lo que son muchas más las oportunidades de ganar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hombre de confianza y mano derecha de Maduro llega a China, en medio de escalada de tensiones con EE. UU.: ¿habrá reunión con Putin?

2. Este sería el plan de Estados Unidos para Gaza después de la guerra, según el Washington Post

3. Egan Bernal se desahogó tras perder tiempo en la Vuelta a España: contó la razón de su debacle

4. Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 31 de agosto; vendrían cambios en el nuevo mes

5. Exequias de Valeria Afanador: conmovedoras imágenes de las honras fúnebres de la menor en Cajicá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoyLotería AntioqueñitaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.