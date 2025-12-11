Loterías
Conozca si fue el ganador de la Lotería Manizales: Estos son los resultados del sorteo este 10 de diciembre
Esta es una de las lotería más famosas del país.
Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos
La Lotería de Manizales realizó en la noche del miércoles 10 de diciembre de 2025 su sorteo n.º 4933, el cual, como es habitual, se llevó a cabo a las 11:00 p. m., hora oficial en la que esta entidad del Estado confirma cada semana los números ganadores.
Esta lotería es una de las más tradicionales del país y se juega exclusivamente los días miércoles, con premios respaldados por empresas industriales y comerciales del Estado, tal como lo exige la normatividad de juegos de suerte y azar en Colombia.
En este sorteo, el premio mayor, establecido en 2.600 millones de pesos, fue adjudicado al billete que registró la siguiente combinación ganadora:
Resultado del premio mayor — Lotería de Manizales
El premio mayor por $2.600 millones quedó en manos del siguiente número:
Número: 1868
Serie: 214
Resultados anteriores
La lotería, que solo juega los miércoles, ha dejado los siguientes registros en sus sorteos más recientes:
- 3 de diciembre de 2025: 6843 – Serie 197
- 19 de noviembre de 2025: 3018 – Serie 218
- 14 de noviembre de 2025: 3917 – Serie 127
- 29 de octubre de 2025: 5182 – Serie 049
¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?
El ganador puede hacer efectivo su premio en cualquiera de las agencias autorizadas de la red de loterías en Colombia, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos establecidos por la regulación nacional.
Requisitos generales para el cobro
Para reclamar cualquier valor, es indispensable presentar:
- El billete o fracción original, en perfecto estado, sin tachaduras ni alteraciones.
- La cédula de ciudadanía del ganador o ganadora.
Estos lineamientos responden a las normas de control de premios establecidas por la Ley 643 de 2001 y las disposiciones de Coljuegos para juegos territoriales.