Suscribirse

Lotería

Conozca si fue el ganador del Baloto este sábado 13 de diciembre: acumulados de más de 9.000 millones de pesos

Este sorteo con ganadores millonarios es uno de los más famosos del país.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
14 de diciembre de 2025, 11:41 a. m.
baloto
baloto | Foto: Montaje con Baloto / Getty

El sorteo del Baloto se llevó a cabo este sábado 13 de diciembre de 2025, con millonarios acumulados que despertaron la expectativa de miles de apostadores en todo el país.

El Baloto tradicional acumuló un premio mayor de 9.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha alcanzó los 9.800 millones, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos del año por el monto de sus premios.

Resultados del sorteo del Baloto del 13 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.600 millones de pesos

  • Número ganador: 02 - 15- 14 - 28 - 13
  • Súper Balota: 02

Últimos resultados del Baloto (Con súper balota)

  • 8 de diciembre de 2025: 02 – 21 – 22 – 24 – 37 – 10
  • 6 de diciembre de 2025: 12 – 32 – 36 – 42 – 43 – 13
  • 3 de diciembre de 2025: 11 – 15 – 16 – 19 – 40 – 09
BALOTO Y BALOTO REVANCHA Sabado 13 de Diciembre de 2025

Resultados del Baloto Revancha del 13 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.800 millones de pesos

  • Número ganador: 14 - 41 - 37 - 12 - 17
  • Súper Balota: 9

Últimos resultados del Baloto Revancha

(Con súper balota)

  • 8 de diciembre de 2025: 02 – 07 – 30 – 33 – 42 – 04
  • 6 de diciembre de 2025: 13 – 18 – 27 – 29 – 35 – 08
  • 3 de diciembre de 2025: 07 – 16 – 30 – 37 – 39 – 02

Encuentra aquí lo último en Semana

1. John Cena se retiró: así fue su última pelea y la polémica despedida de la WWE

2. Tiroteo en una fiesta judía en Bondi Beach, la playa más popular de Australia, deja al menos 11 muertos y 29 heridos

3. Tragedia en una casa del terror: menor de edad resultó quemado mientras trabajaba y su empleador no responde

4. 🔴EN VIVO | Elecciones en Chile: se confirma la apertura de las mesas de votación

5. La carta con la que 31 senadores de izquierda, entre ellos Iván Cepeda, pretenden liberar a 11 jóvenes señalados de terrorismo en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BalotoBaloto Revancha

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.