Conozca si fue el ganador del Baloto este sábado 13 de diciembre: acumulados de más de 9.000 millones de pesos
Este sorteo con ganadores millonarios es uno de los más famosos del país.
El sorteo del Baloto se llevó a cabo este sábado 13 de diciembre de 2025, con millonarios acumulados que despertaron la expectativa de miles de apostadores en todo el país.
El Baloto tradicional acumuló un premio mayor de 9.600 millones de pesos, mientras que Baloto Revancha alcanzó los 9.800 millones, consolidándose como uno de los sorteos más atractivos del año por el monto de sus premios.
Resultados del sorteo del Baloto del 13 de diciembre de 2025
Premio mayor: 9.600 millones de pesos
- Número ganador: 02 - 15- 14 - 28 - 13
- Súper Balota: 02
Últimos resultados del Baloto (Con súper balota)
- 8 de diciembre de 2025: 02 – 21 – 22 – 24 – 37 – 10
- 6 de diciembre de 2025: 12 – 32 – 36 – 42 – 43 – 13
- 3 de diciembre de 2025: 11 – 15 – 16 – 19 – 40 – 09
Resultados del Baloto Revancha del 13 de diciembre de 2025
Premio mayor: 9.800 millones de pesos
- Número ganador: 14 - 41 - 37 - 12 - 17
- Súper Balota: 9
Últimos resultados del Baloto Revancha
(Con súper balota)
- 8 de diciembre de 2025: 02 – 07 – 30 – 33 – 42 – 04
- 6 de diciembre de 2025: 13 – 18 – 27 – 29 – 35 – 08
- 3 de diciembre de 2025: 07 – 16 – 30 – 37 – 39 – 02