Conozca si ganó la Lotería de Boyacá: comience febrero siendo millonario, sorteo 4609 del 31 de enero

La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de apostadores en el país con su sorteo 4609, realizado el sábado 31 de enero a las 10:45 de la noche.
El tradicional juego de azar, uno de los más emblemáticos de Colombia, ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una cifra que promete cambiar la vida de quien resulte ganador y marcar el inicio de febrero con fortuna.
Sorteo del premio mayor de $15.000 millones
El sorteo 4609 corresponde a la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados en horario nocturno. El premio mayor de $15.000 millones tuvo como combinación ganadora el:
- Número: 8769
- Serie: 402
Además del premio principal, por otro lado también se sortearon los secos, lo que amplía las posibilidades de ganar para los participantes.
Resultados de los últimos tres sorteos
Como referencia para los apostadores, estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Boyacá:
- Sorteo del 24 de enero de 2026: número 0395 de la serie 111.
- Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134.
- Sorteo del 10 de enero de 2026: número 9036 de la serie 207.
Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener el seguimiento habitual de los números favorecidos por la suerte.
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
El sorteo 4609 cuenta con el siguiente plan de premios:
🎉💸 ¡Estamos FULL cargados de premios!— Lotería de Boyacá (@LoteriadeBoyaca) February 1, 2026
Si jugaste, revisa bien tu billete 👀💥
Porque en la Lotería de Boyacá la suerte sí cayó en serio 🍀 pic.twitter.com/RqWfNduhCl
- Premio Mayor: $15.000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000.000.000
- Premio Alegría: $400.000.000
- Premio Ilusión: $300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $50.000.000
- Premio Optimismo: $20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000
Esta estructura busca distribuir la premiación en distintos niveles, beneficiando tanto a grandes ganadores como a quienes aciertan combinaciones parciales.