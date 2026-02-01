Loterías

Conozca si ganó la Lotería de Boyacá: comience febrero siendo millonario, sorteo 4609 del 31 de enero

El sorteo 4609 de la Lotería de Boyacá volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en la noche del sábado.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
1 de febrero de 2026, 11:26 a. m.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados de enero.
Con un premio mayor de 15.000 millones de pesos, la Lotería de Boyacá realizó uno de los sorteos más esperados de enero. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de apostadores en el país con su sorteo 4609, realizado el sábado 31 de enero a las 10:45 de la noche.

El tradicional juego de azar, uno de los más emblemáticos de Colombia, ofrece un premio mayor de 15.000 millones de pesos, una cifra que promete cambiar la vida de quien resulte ganador y marcar el inicio de febrero con fortuna.

Sorteo del premio mayor de $15.000 millones

El sorteo 4609 corresponde a la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados en horario nocturno. El premio mayor de $15.000 millones tuvo como combinación ganadora el:

  • Número: 8769
  • Serie: 402
YouTube video aRpJ4k4U5RI thumbnail

Además del premio principal, por otro lado también se sortearon los secos, lo que amplía las posibilidades de ganar para los participantes.

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Loterías

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Loterías

Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Loterías

Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

Loterías

Números ganadores del Sinuano Día del 31 de enero: resultados oficiales del sorteo

Loterías

Combinación ganadora del Chontico Día, sorteo millonario del sábado 31 de enero de 2026

Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: vea los números ganadores de este 31 enero de 2026

Loterías

Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 24 de enero; hay un nuevo millonario en Colombia

Loterías

Lotería de Boyacá, sábado 17 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 10 de enero de 2026

YouTube video -T53YKD1G_E thumbnail

Resultados de los últimos tres sorteos

Como referencia para los apostadores, estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes de la Lotería de Boyacá:

  • Sorteo del 24 de enero de 2026: número 0395 de la serie 111.
  • Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134.
  • Sorteo del 10 de enero de 2026: número 9036 de la serie 207.

Estos resultados permiten a los jugadores analizar tendencias y mantener el seguimiento habitual de los números favorecidos por la suerte.

El sorteo 4602 concentró la atención de los apostadores con un atractivo plan de premios.
La noche del sábado dejó definidos los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería de Boyacá. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

El sorteo 4609 cuenta con el siguiente plan de premios:

  • Premio Mayor: $15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

Esta estructura busca distribuir la premiación en distintos niveles, beneficiando tanto a grandes ganadores como a quienes aciertan combinaciones parciales.

Más de Loterías

Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Los resultados del último sorteo reavivaron la expectativa entre quienes siguen cada semana este tradicional juego de azar.

Conozca si ganó la Lotería de Boyacá: comience febrero siendo millonario, sorteo 4609 del 31 de enero

El juego de azar más popular del país presentó en la noche del miércoles sus resultados principales y adicionales.

Resultados del Baloto hoy | Vea los números ganadores de este 31 de enero del 2026

Lotería Astro Sol

Resultado Super Astro Sol, 31 de enero 2026: Último sorteo, número y signo ganador

Miloto

Cayó Miloto en Rionegro: un afortunado ganador obtuvo 200 millones de pesos

El Sinuano Día es una lotería que se juega todos os días, incluidos los festivos

Números ganadores del Sinuano Día del 31 de enero: resultados oficiales del sorteo

La combinación ganadora se difundió rápidamente en redes.

Combinación ganadora del Chontico Día, sorteo millonario del sábado 31 de enero de 2026

Resultado de La Antioqueñita del 31 de enero de 2026

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: vea los números ganadores de este 31 enero de 2026

Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra a los ganadores de las loterías del sábado 31 de enero

Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.

¿Ganó millones de pesos este viernes 30 de enero? La Lotería de Medellín reveló sus números ganadores

Noticias Destacadas