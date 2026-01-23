Conozca si se llevó del Baloto los 18 mil millones de pesos del acumulado: 21 de enero de 2026

El Baloto realizó este miércoles 21 de enero de 2026 su sorteo número 2608, uno de los más esperados del mes, debido al atractivo acumulado que alcanzó los 18.000 millones de pesos en la modalidad tradicional y 13.500 millones de pesos en Baloto Revancha.

El juego, que se realiza únicamente los lunes, miércoles y sábados, volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en todo el país.

Resultados del sorteo del Baloto del 21 de enero de 2026

En esta edición, el premio mayor del Baloto estuvo en juego con un acumulado de 18.000 millones de pesos. El resultado oficial del sorteo fue el siguiente:

Número ganador: 07 - 14 21 - 23 - 38

07 - 14 21 - 23 - 38 Súper balota: 01

Resultado del Baloto Revancha: acumulado de 13.500 millones

De manera paralela, el Baloto Revancha también entregó su resultado correspondiente al sorteo de este miércoles 21 de enero de 2026, con un acumulado de 13.500 millones de pesos:

Número ganador: 03 - 04 - 08 - 17 - 31

03 - 04 - 08 - 17 - 31 Súper balota: 11

Miles de jugadores revisaron sus tiquetes luego del sorteo de mitad de semana del Baloto. Foto: Getty Images / Baloto

Números de los últimos tres sorteos del Baloto

Como referencia para los apostadores, estos fueron los resultados de los tres sorteos anteriores del Baloto, incluyendo la súper balota:

19 de enero de 2026: 04 – 06 – 20 – 28 – 42 – 11

04 – 06 – 20 – 28 – 42 – 11 17 de enero de 2026: 03 – 07 – 15 – 18 – 42 – 15

03 – 07 – 15 – 18 – 42 – 15 14 de enero de 2026: 07 – 17 – 32 – 37 – 40 – 10

Últimos resultados del Baloto Revancha

En el caso del Baloto Revancha, los números ganadores de los últimos tres sorteos fueron: