Consulte los resultados de La Caribeña Día y Noche del 16 de septiembre y compruebe si fue uno de los ganadores

La Caribeña se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan los juegos de azar para cambiar su suerte.

Con una dinámica fácil y premios muy llamativos, este sorteo atrae a quienes buscan transformar su suerte.

Con dos sorteos diarios, de lunes a sábado, a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m., La Caribeña ofrece frecuentes muchas oportunidades para que la suerte esté a su favor.

En el caso de los domingos, los horarios cambian y las horas establecidas son: 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Los jugadores pueden acompañar cada sorteo a través de la señal de Telecaribe o consultar la información actualizada en la página Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7.189 de La Caribeña Día

Número ganador: 7882

Quinta balota: 4

Resultados sorteo 7.190de La Caribeña Noche

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 7094

Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 7811

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 2216

La Caribeña Noche

Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 3949 .

. Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 8548

Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 9125

Quienes deseen seguir en vivo los resultados de La Caribeña pueden hacerlo a través de Telecaribe o revisarlos posteriormente en el portal Loterías de Hoy.

El próximo sorteo está programado para este miércoles, 17 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, disponible también en las mismas plataformas.