Loterías

Consulte los resultados de La Caribeña Día y Noche del 16 de septiembre y compruebe si fue uno de los ganadores

Los números ganadores de hoy podrían cambiar la suerte de muchos. Revise los resultados y descubra si su vida dio un giro con este sorteo tan esperado.

Redacción Loterías
16 de septiembre de 2025, 7:54 p. m.
Resultados lotería La Caribeña, septiembre 16 de 2025.
Resultados lotería La Caribeña, septiembre 16 de 2025. | Foto: Composición Semana getty/ lotería La Caribeña

La Caribeña se ha consolidado como una de las opciones preferidas por quienes buscan los juegos de azar para cambiar su suerte.

Con una dinámica fácil y premios muy llamativos, este sorteo atrae a quienes buscan transformar su suerte.

Con dos sorteos diarios, de lunes a sábado, a las 2:30 p.m. y 10:30 p.m., La Caribeña ofrece frecuentes muchas oportunidades para que la suerte esté a su favor.

En el caso de los domingos, los horarios cambian y las horas establecidas son: 2:30 p. m. y 8:30 p. m.

Los jugadores pueden acompañar cada sorteo a través de la señal de Telecaribe o consultar la información actualizada en la página Loterías de Hoy.

Resultados sorteo 7.189 de La Caribeña Día

  • Número ganador: 7882
  • Quinta balota: 4
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MARTES 16 de Septiembre de 2025.

Resultados sorteo 7.190de La Caribeña Noche

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente

Números ganadores de los tres últimos sorteos

La Caribeña Día

  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 7094
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 7811
  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 2216

La Caribeña Noche

  • Sorteo del 15 de septiembre de 2025: 3949.
  • Sorteo del 14 de septiembre de 2025: 8548
  • Sorteo del 13 de septiembre de 2025: 9125

Quienes deseen seguir en vivo los resultados de La Caribeña pueden hacerlo a través de Telecaribe o revisarlos posteriormente en el portal Loterías de Hoy.

El próximo sorteo está programado para este miércoles, 17 de septiembre, a las 2:30 de la tarde, disponible también en las mismas plataformas.

Si la fortuna no llega en un sorteo, la posibilidad de volver a intentarlo al día siguiente mantiene viva la ilusión y la emoción en cada apuesta.

