Suscribirse

Loterías

Consulte los resultados de la lotería Super Astro Sol del miércoles 29 de octubre: ¿se llevó millones de pesos?

Este juego tiene lugar en Colombia de lunes a sábado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 9:09 p. m.
Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 14 de octubre
Súper Astro Sol, juego de azar que se realiza en Colombia y tuvo nuevos ganadores este 29 de octubre | Foto: Getty Images y página web de https://superastro.com.co/

Este miércoles, 29 de octubre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó la lotería Super Astro Sol con el sorteo 5273. En esta, miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Contexto: Números para ganar una millonaria fortuna el 29 de octubre, según Walter Mercado
  • Para esta jornada, el número ganador es: 5 3 9 5
  • Los últimos tres dígitos: 3 9 5
  • Los últimos dos dígitos: 9 5
  • Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario
YouTube video player

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Insólito fallo de Luis Díaz no opacó su magia: figurón con Bayern Múnich frente a Colonia

2. Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: Envían a la cárcel a alias el Viejo

3. ¿Por qué Donald Trump fue galardonado con el máximo honor en Corea del Sur durante su gira por Asia?

4. Aterradora predicción de Mhoni Vidente sobre impacto que tendría el 3I/ATLAS en la Tierra: “Apenas viene lo peor”

5. Invitan a masiva movilización para exigir la libertad de policías, miembros del CTI y militares secuestrados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.