Loterías
Consulte si es el nuevo millonario del Baloto: número ganador del sorteo del sábado 11 de octubre de 2025
El Baloto realizó una nueva jornada de juego que mantuvo atentos a miles de apostadores.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El sorteo 2564 de Baloto se llevó a cabo este sábado, 11 de octubre de 2025, con un acumulado que llegó a $23.700 millones y un premio extra de $4.800 millones en la modalidad de Baloto Revancha.
Se trata de uno de los acumulados más altos del año en este tradicional juego de azar en Colombia, que reparte millonarios premios tres veces a la semana: lunes, miércoles y sábado.
Resultados del sorteo del Baloto del 11 de octubre de 2025
El número ganador del sorteo 2564 del Baloto fue 10 - 13 - 14 - 28 - 38 con la Súper Balota 12, correspondiente al premio mayor de $23.700 millones. Estos fueron los resultados oficiales del sorteo principal del día.
Premio acumulado de $23.700 millones
- Número ganador: 10 - 13 - 14 - 28 - 38
- Súper balota: 12
Por su parte, el Baloto Revancha entregó los siguientes resultados:
Premio acumulado de $4.800 millones
- Número ganador: 01 - 06 - 15 - 25 - 38
- Súper balota: 14
Últimos resultados del Baloto y Baloto Revancha
Los sorteos del Baloto han dejado combinaciones con varios números repetidos en diferentes fechas, estos fueron los últimos de los 3 últimos sorteos:
Baloto: con Súper Balota
- 8 de octubre de 2025: 03 - 38 - 10 - 32 - 30- 08
- 6 de octubre de 2025: 02 - 07 - 14 - 27 - 29 - 10
- 4 de octubre de 2025: 02 - 13 - 25 - 35 - 42 - 10
Baloto Revancha: con Súper Balota
- 8 de octubre de 2025: 05 - 25 - 06 - 26 - 32- 14
- 6 de octubre de 2025: 05 - 18 - 23 - 34 - 40 - 14
- 4 de octubre de 2025: 20 - 23 - 30 - 39 - 43 - 03
El próximo sorteo del Baloto se llevará a cabo el lunes 13 de octubre de 2025, fecha en la que los jugadores volverán a tener la oportunidad de participar por el acumulado millonario y la modalidad Revancha.