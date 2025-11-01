Este 1 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo el sorteo número 5276 de la lotería Super Astro Sol, un evento que cada fin de semana despierta la ilusión de miles de colombianos.

En este popular juego de azar, los participantes apuestan a una combinación numérica y a un signo zodiacal, con la esperanza de acertar la cifra exacta en el orden correcto y así llevarse millonarios premios.

Resultado lotería Super Astro Sol de hoy 1 de noviembre de 2025

Para esta jornada, el número ganador es: 0 9 4 4

Los últimos tres dígitos: 9 4 4

Los últimos dos dígitos: 4 4

Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario

¿Cómo jugar la Lotería Super Astro Sol?

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos.

Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.