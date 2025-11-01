Suscribirse

Gente

Consulte si ganó la lotería Super Astro Sol el sábado 1 de noviembre de 2025, ¿logró obtener el premio mayor?

Los colombianos pueden probar su suerte con este juego de lunes a sábado.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
1 de noviembre de 2025, 9:08 p. m.
Lotería Súper Astro Sol - 13 de septiembre de 2025.
Lotería Súper Astro Sol el primer día de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images y Super Astro Sol.

Este 1 de noviembre de 2025, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo el sorteo número 5276 de la lotería Super Astro Sol, un evento que cada fin de semana despierta la ilusión de miles de colombianos.

En este popular juego de azar, los participantes apuestan a una combinación numérica y a un signo zodiacal, con la esperanza de acertar la cifra exacta en el orden correcto y así llevarse millonarios premios.

Resultado lotería Super Astro Sol de hoy 1 de noviembre de 2025

  • Para esta jornada, el número ganador es: 0 9 4 4
  • Los últimos tres dígitos: 9 4 4
  • Los últimos dos dígitos: 4 4
  • Y el signo zodiacal ganador es: Sagitario
ASTRO SOL: Resultado del ASTRO SOL del SÁBADO 01 de Noviembre de 2025.

¿Cómo jugar la Lotería Super Astro Sol?

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos.

Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra, y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo temblor en Colombia: fuerte sismo de 4.0 sacude el Valle del Cauca este sábado 1 de noviembre

2. Secuestraron al esposo de la secretaria de Gobierno de Miranda, Cauca; esto es lo que se sabe

3. Hermano de Luis Andrés Colmenares se pronuncia por la muerte de estudiante de Los Andes: “La historia se repite”

4. En video quedó registrada la brutal golpiza por la que habría muerto el joven estudiante de Los Andes en Bogotá

5. El Bayern Múnich de Luis Díaz sigue imparable en la Bundesliga: nueva goleada ante el Leverkusen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaSuper Astro SolColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.