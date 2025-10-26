Consulte si ganó millones de pesos: estos son los resultados de la lotería del Cauca del sábado 25 de octubre

El sábado 25 de octubre de 2025, la Lotería del Cauca celebró su sorteo número 2582, ofreciendo un atractivo premio mayor de 8 mil millones de pesos. El número ganador fue el 2997 de la serie 281.

Este resultado corresponde al sorteo 2581 por un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Esta fue la transmisión hecha sobre las 11:00 de la noche del sábado 11 de octubre de 2025.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Cauca

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 4253 de la serie 141

Sorteo del 4 de octubre de 2025: 3735 de la serie 025

Sorteo del 27 de septiembre de 2025: 0526 de la serie 219

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se jugará el día sábado 1 de noviembre de 2025 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión, y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería del Cauca.

Historia de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca se originó en el año 1923, cuando se creó para la comercialización del producto operado y administrado por una empresa privada (la Compañía Distribuidora de Loterías Ltda. - Codilol-).

Posteriormente, en el año 1974, fue creada como empresa oficial del orden departamental, mediante Decreto 404 (estatuto orgánico de la Lotería del Cauca) emanado de la Gobernación del departamento, siendo gobernador Aurelio Iragorri Hormaza.