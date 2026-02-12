LOTERÍAS

Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, jueves 12 de febrero

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el Canal Telecaribe.

12 de febrero de 2026, 3:11 p. m.
La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.
La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

¿Le sonrió la suerte? Números ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 12 de febrero

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este jueves, 12 de febrero:

Sinuano Día

  • Número ganador: 4684
  • La Quinta: 46841
Sinuano Noche

  • Número ganador: pendiente
  • La Quinta: pendiente
Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este viernes, 13 de febrero, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

