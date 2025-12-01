Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, lunes 1 de diciembre

Este lunes 1 de diciembre de 2025, miles de jugadores estuvieron pendientes del sorteo número 13.225 de la Lotería El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.

La emoción se centró en la combinación de cinco balotas que podría cambiar la suerte de los participantes. Como cada jornada, la expectativa se vivió intensamente en redes sociales, donde los apostadores aguardaban ansiosos para descubrir si su boleto resultaba ganador.

Resultado de El Sinuano Día

Descubra las combinaciones ganadoras del más reciente sorteo de la Lotería El Sinuano Día.

Dos últimas cifras: 14

Tres últimas cifras: 114

La quinta: 2

Número ganador: 3114

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

Número ganador: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

La quinta: pendiente

Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Día:

30 de noviembre de 2025: 9640

29 de noviembre de 2025: 2532

Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Noche: