Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, lunes 1 de diciembre

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el ‘Canal Telecaribe’.

Redacción Loterías
1 de diciembre de 2025, 7:55 p. m.
Lotería Sinuano Día y Noche, octubre 5 de 2025
Los resultados de la Lotería Sinuano Día y Noche. | Foto: Composición Semana/Getty/ Sinuano

Este lunes 1 de diciembre de 2025, miles de jugadores estuvieron pendientes del sorteo número 13.225 de la Lotería El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.

La emoción se centró en la combinación de cinco balotas que podría cambiar la suerte de los participantes. Como cada jornada, la expectativa se vivió intensamente en redes sociales, donde los apostadores aguardaban ansiosos para descubrir si su boleto resultaba ganador.

Contexto: Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy lunes, 01 de diciembre de 2025: resultados del nuevo sorteo

Resultado de El Sinuano Día

Descubra las combinaciones ganadoras del más reciente sorteo de la Lotería El Sinuano Día.

  • Dos últimas cifras: 14
  • Tres últimas cifras: 114
  • La quinta: 2
  • Número ganador: 3114
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA LUNES 01 de Diciembre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Tres últimas cifras: pendiente
  • La quinta: pendiente
Contexto: ¿Será usted el nuevo millonario? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este lunes, 1 de diciembre

Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Día:

  • 30 de noviembre de 2025: 9640
  • 29 de noviembre de 2025: 2532

Resultados de los últimos dos sorteos de El Sinuano Noche:

  • 30 de noviembre de 2025: 0320
  • 29 de noviembre de 2025: 3372

