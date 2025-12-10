Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, miércoles 10 de diciembre

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, miles de jugadores estuvieron pendientes del sorteo número 13.243 de la Lotería El Sinuano Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano.

La emoción se centró en la combinación de cinco balotas que podría cambiar la suerte de los participantes. Como cada jornada, la expectativa se vivió intensamente en redes sociales, donde los apostadores aguardaban ansiosos para descubrir si su boleto resultaba ganador.

Resultado de El Sinuano Día

Descubra las combinaciones ganadoras del más reciente sorteo de la Lotería El Sinuano Día.

Dos últimas cifras: 78

Tres últimas cifras: 678

La quinta: 6

Número ganador: 8678

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Resultados de los últimos tres sorteos de El Sinuano Día:

9 de diciembre de 2025: 4531

8 de diciembre de 2025: 1497

7 de diciembre de 2025: 9323

Resultados de los últimos tres sorteos de El Sinuano Noche: