Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche hoy, viernes 23 de enero

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el ‘Canal Telecaribe’.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
23 de enero de 2026, 7:47 p. m.
Resultados Sinuano Día y Noche
Resultados Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Las loterías en Colombia continúan activas, incluso los fines de semana. En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

A continuación, los números que salieron vencedores este viernes, 23 de enero:

Sinuano Día

  • Número ganador: 5385
  • La Quinta: 8
YouTube video JXZPDf8bTzo thumbnail

Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta:  Pendiente
¿Tuvo suerte? Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números afortunados de los sorteos del 23 de enero

Este último sorteo está programado para las 10:30 p. m., momento en el que se conocerá oficialmente el resultado.

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este sábado, 24 de enero, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

