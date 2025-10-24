Descubra si fue uno de los ganadores de El Dorado, El Paisita o La Caribeña en los sorteos de este 24 de octubre

A lo largo de la semana, varios apostadores resultaron ganadores al llevarse jugosos premios en algunas de las loterías más reconocidas del país. Entre ellas, se destacan El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres opciones que sobresalen dentro de la amplia oferta de juegos de azar disponibles en Colombia.

Aunque estos sorteos gozan de gran popularidad entre los jugadores, las entidades encargadas garantizan siempre la transparencia y legalidad de los resultados. En este caso, Coljuegos es la autoridad responsable de supervisar cada uno de los sorteos.

El Dorado es uno de los juegos más tradicionales y conocidos entre las personas. Se realiza dos veces al día, lo que brinda más oportunidades de ganar.

El Dorado Mañana: de lunes a sábado, a las 11:00 a. m.

de lunes a sábado, a las 11:00 a. m. El Dorado Tarde: de lunes a sábado, a las 3:30 p. m. Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales o en las plataformas digitales de las principales casas de apuestas del país.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 24 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Otra de las favoritas es El Paisita, que también ofrece dos sorteos diarios, convirtiéndose en una opción frecuente para quienes buscan aumentar sus posibilidades de suerte.

El Paisita Día: de lunes a sábado, a la 1:00 p. m.

de lunes a sábado, a la 1:00 p. m. El Paisita Noche: de lunes a sábado, a las 6:00 p. m.

Finalmente, La Caribeña es una de las más seguidas en la región norte del país, aunque su popularidad se ha extendido a nivel nacional. Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p. m., ofreciendo también atractivos premios a sus jugadores.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3422

La Quinta: 1

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche