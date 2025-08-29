Día a día, miles de colombianos esperan con entusiasmo los sorteos de las loterías en las que han apostado. El Dorado, por ejemplo, es uno de los juegos de azar más populares y queridos del país. Este chance se juega en dos versiones: de lunes a sábado en las jornadas de la mañana y la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza en la noche.

Para este viernes 29 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 1236, en el cual se reveló el número ganador de cuatro cifras, así como el número correspondiente a “La Quinta”, una modalidad reciente que aumenta las probabilidades de ganar para los apostadores. Cabe resaltar que, al ser un juego de azar, el resultado depende únicamente de la suerte.

Sorteo El Dorado Mañana – 29 de agosto

Premio mayor: 7112 .

. La Quinta: 9.

Por su parte, para el sorteo de la tarde (3:30 p.m.), los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Este juego de azar continúa siendo uno de los favoritos entre quienes disfrutan de este tipo de apuestas para probar suerte y ganar dinero. A continuación, se comparten los resultados de los sorteos más recientes de El Dorado, en sus versiones de mañana y tarde:

El Dorado Mañana

28 de agosto de 2025: 6505

27 de agosto de 2025: 7907

26 de agosto de 2025: 6008

El Dorado Tarde