Suscribirse

Loterías

Descubra si ganó: resultados de Dorado Mañana y Tarde en el sorteo de este 29 de agosto

El chance se juega en dos horarios de lunes a sábado.

Redacción Loterías
29 de agosto de 2025, 4:27 p. m.
El primer sorteo se juega a las 11:00 a.m.
El primer sorteo se juega a las 11:00 a.m. | Foto: Getty Images

Día a día, miles de colombianos esperan con entusiasmo los sorteos de las loterías en las que han apostado. El Dorado, por ejemplo, es uno de los juegos de azar más populares y queridos del país. Este chance se juega en dos versiones: de lunes a sábado en las jornadas de la mañana y la tarde, mientras que los domingos y festivos se realiza en la noche.

Para este viernes 29 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 1236, en el cual se reveló el número ganador de cuatro cifras, así como el número correspondiente a “La Quinta”, una modalidad reciente que aumenta las probabilidades de ganar para los apostadores. Cabe resaltar que, al ser un juego de azar, el resultado depende únicamente de la suerte.

Sorteo El Dorado Mañana – 29 de agosto

  • Premio mayor: 7112.
  • La Quinta: 9.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA VIERNES 29 de Agosto de 2025.

Por su parte, para el sorteo de la tarde (3:30 p.m.), los resultados fueron los siguientes:

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Este juego de azar continúa siendo uno de los favoritos entre quienes disfrutan de este tipo de apuestas para probar suerte y ganar dinero. A continuación, se comparten los resultados de los sorteos más recientes de El Dorado, en sus versiones de mañana y tarde:

El Dorado Mañana

  • 28 de agosto de 2025: 6505
  • 27 de agosto de 2025: 7907
  • 26 de agosto de 2025: 6008

El Dorado Tarde

  • 28 de agosto de 2025: 3290
  • 27 de agosto de 2025: 0634
  • 26 de agosto de 2025: 0875

Encuentra aquí lo último en Semana

1. América de Cali no se queda quieto: nuevo refuerzo “está presentando exámenes médicos”

2. ¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

3. Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

4. Secuestro de militares en Guaviare: Corte Suprema advirtió que el hecho debe ser investigado

5. La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SorteosLoterías Colombia hoyDorado MañanaDorado Tarde

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.