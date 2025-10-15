Suscribirse

Loterías

¿Día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 15 de octubre de 2025

Los resultados de estos juegos se consultan en canales oficiales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 9:19 p. m.
Resultado lotería Chontico del lunes 8 de septiembre de 2025
Resultado lotería Chontico de este 15 de octubre de 2025 | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este miércoles, 15 de octubre, se celebró el sorteo 8.219 de la tradicional Lotería Chontico, dejando como número ganador la combinación 0455, complementada con la quinta balota: el número 8.

Como ya es habitual, miles de apostadores siguieron con entusiasmo las modalidades Chontico Día y Chontico Noche, reafirmando el lugar que esta lotería ocupa en el corazón de los colombianos como una de las más populares y esperadas.

Resultado de la Lotería Chontico Día del miércoles 15 de octubre

Premio mayor: 0455 - 8

  • Tres últimos: 455
  • Dos últimos: 55
  • Cifra completa: 0455
  • Último número: 8
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 15 de Octubre de 2025.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del miércoles 15 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MIÉRCOLES 15 de Octubre de 2025.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el jueves 16 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Lotería Chontico | Plan de premios

El sistema de recompensas varía según la cantidad de cifras acertadas. Quienes logren adivinar las cuatro cifras exactas del número ganador verán multiplicada su apuesta por 4.500.

Si se aciertan tres cifras, el premio equivale a 400 veces lo jugado. Con dos cifras correctas, el jugador obtiene 50 veces el valor apostado, y con solo un acierto, la recompensa es de cinco veces la inversión inicial.

Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día:

  • 14 de octubre de 2025: 4470 - 7
  • 13 de octubre de 2025: 6962 - 0
  • 12 de octubre de 2025: 1211 - 3

Chontico Noche

  • 14 de octubre de 2025: 0199 - 5
  • 13 de octubre de 2025: 5115 - 2
  • 12 de octubre de 2025: 3973 - 1

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerzas Militares reportan duros golpes a grupos ilegales en varias regiones del país: estas son las cifras

2. María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

3. Luis Díaz y el Bayern Múnich sorprendieron a Blessd con inesperado regalo: “Pura candela”

4. Isabel Zuleta le dijo de todo a Daniel Quintero: “Cree que la lucha por la Presidencia es un negocio más”

5. La respuesta de la SAE a la ocurrencia del presidente Petro de enviar oro desde Colombia a Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías de hoychonticoJuegos de azarColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.