Loterías
¿Día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 15 de octubre de 2025
Los resultados de estos juegos se consultan en canales oficiales.
Este miércoles, 15 de octubre, se celebró el sorteo 8.219 de la tradicional Lotería Chontico, dejando como número ganador la combinación 0455, complementada con la quinta balota: el número 8.
Como ya es habitual, miles de apostadores siguieron con entusiasmo las modalidades Chontico Día y Chontico Noche, reafirmando el lugar que esta lotería ocupa en el corazón de los colombianos como una de las más populares y esperadas.
Resultado de la Lotería Chontico Día del miércoles 15 de octubre
Premio mayor: 0455 - 8
- Tres últimos: 455
- Dos últimos: 55
- Cifra completa: 0455
- Último número: 8
Resultado de la Lotería Chontico Noche del miércoles 15 de octubre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Próximo sorteo | Lotería Chontico
El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el jueves 16 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.
Lotería Chontico | Plan de premios
El sistema de recompensas varía según la cantidad de cifras acertadas. Quienes logren adivinar las cuatro cifras exactas del número ganador verán multiplicada su apuesta por 4.500.
Si se aciertan tres cifras, el premio equivale a 400 veces lo jugado. Con dos cifras correctas, el jugador obtiene 50 veces el valor apostado, y con solo un acierto, la recompensa es de cinco veces la inversión inicial.
Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche
Chontico Día:
- 14 de octubre de 2025: 4470 - 7
- 13 de octubre de 2025: 6962 - 0
- 12 de octubre de 2025: 1211 - 3
Chontico Noche
- 14 de octubre de 2025: 0199 - 5
- 13 de octubre de 2025: 5115 - 2
- 12 de octubre de 2025: 3973 - 1