Suscribirse

Loterías

¿Día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 29 de octubre de 2025

Únicamente a través de canales oficiales se deben consultar estos resultados.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
29 de octubre de 2025, 6:17 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025.
Resultado de la lotería Chontico del día de hoy | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Para este miércoles 29 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8233 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia.

Este sorteo, que se realiza en dos ediciones (mañana y noche), ofrece mayores oportunidades de acierto a sus apostadores.

En esta ocasión, el número ganador correspondió al 5718, acompañado de La Quinta, que arrojó el número 2. Quienes hayan resultado afortunados deben tener en cuenta que el valor de los premios varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete.

Lotería Chontico
Resultado último sorteo Lotería Chontico | Foto: Montaje SEMANA con foto de Getty Images

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 29 de octubre de 2025

Premio mayor: 5718 - 2

  • Tres últimas cifras: 718
  • Dos últimas cifras: 18
  • Número completo: 5718
  • Última cifra: 2
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MIÉRCOLES 29 de Octubre de 2025.

¿Cómo jugar?

Para participar, los jugadores adquieren un billete que incluye una combinación de cuatro dígitos, los cuales pueden elegirse manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria.

Durante el sorteo, se extraen cuatro números de una tómbola con cifras del 0 al 9, y el orden en que aparecen es determinante para definir a los ganadores y los valores de los premios correspondientes.

Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 29 de octubre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MIÉRCOLES 29 de Octubre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día jueves, 30 de octubre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 28 de octubre de 2025: 2599 - 4
  • 27 de octubre de 2025: 8101- 8
  • 26 de octubre de 2025: 4583 - 4

Chontico Noche

  • 28 de octubre de 2025: 7079 - 7
  • 27 de octubre de 2025: 4012- 9
  • 26 de octubre de 2025: 7724 - 9

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

2. Gobernación del Magdalena denunció al alcalde de Santa Marta por prevaricato; dicen que estaría frenando obras en la ciudad

3. Piden citar como testigo al presidente Petro en una eventual investigación contra Verónica Alcocer por posible estafa al país

4. Este es el correo electrónico que Amazon está enviando a los empleados despedidos en EE. UU.

5. USCIS modifica las extensiones automáticas de permisos de trabajo para inmigrantes en Estados Unidos: así afectará a miles

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaschonticoColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.