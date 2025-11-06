Suscribirse

¿Día de suerte? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este 6 de noviembre de 2025

Conozca aquí los resultados oficiales y compruebe si su número fue el afortunado.

Redacción Loterías
6 de noviembre de 2025, 6:37 p. m.
Chontico Día y Noche
Resultados último sorteo Chontico Día y Noche. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Para este jueves 6 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 8241 de la Lotería Chontico Día, uno de los juegos de azar más tradicionales y seguidos en Colombia.

Este sorteo, que se realiza en dos ediciones (mañana y noche), ofrece mayores oportunidades de acierto a sus apostadores.

En esta ocasión, el número ganador correspondió al 5718, acompañado de La Quinta, que arrojó el número 2. Quienes hayan resultado afortunados deben tener en cuenta que el valor de los premios varía según la cantidad de cifras acertadas y el monto apostado en el billete.

Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche, resultados del último sorteo. | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8241

Premio mayor: 0395 - 1

  • Tres últimas cifras: 395.
  • Dos últimas cifras: 95.
  • Número completo: 0395.
  • Última cifra: 1.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 06 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8241

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día viernes, 7 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 05 de noviembre de 2025: 0511 - 1
  • 04 de noviembre de 2025: 4137 - 9
  • 03 de noviembre de 2025: 2651 - 3

Chontico Noche

  • 05 de noviembre de 2025: 6830 - 6
  • 04 de noviembre de 2025: 2107- 7
  • 03 de noviembre de 2025: 7599 - 1

