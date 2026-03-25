¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico del miércoles 25 de marzo de 2026

El número 1400 terminó robándose todas las miradas en el más reciente sorteo de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo este miércoles 25 de marzo de 2026.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de cientos de apostadores, que siguieron la transmisión en vivo sin perder detalle de cada cifra que iba apareciendo. La tensión se mantuvo hasta el final, cuando finalmente se conoció la combinación ganadora.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Además del resultado principal, el sorteo también dejó una quinta de 6, cerrando así otra fecha llena de ilusión para quienes buscaban acertar y quedarse con el premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 25 de marzo de 2026

Premio mayor: 1400 - 6

Tres últimas cifras: 400

Dos últimas cifras: 00

Número completo: 1400

Quinta balota: 6

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 25 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Quinta: pendiente

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

24 de marzo de 2026: 1251 - 6

23 de marzo de 2026: 8554 - 2

22 de marzo de 2026: 5323 - 6

Chontico Noche

24 de marzo de 2026: 6280 - 3

23 de marzo de 2026: 2342 - 0

22 de marzo de 2026: 6704 - 7

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 26 de marzo de 2026, en los horarios habituales.