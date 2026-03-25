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¿Día de suerte? Resultado lotería Chontico del miércoles 25 de marzo de 2026

Los resultados se deben consultar a través de canales oficiales.

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Redacción Loterías
25 de marzo de 2026, 3:14 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

El número 1400 terminó robándose todas las miradas en el más reciente sorteo de la Lotería Chontico, que se llevó a cabo este miércoles 25 de marzo de 2026.

La jornada estuvo marcada por la expectativa de cientos de apostadores, que siguieron la transmisión en vivo sin perder detalle de cada cifra que iba apareciendo. La tensión se mantuvo hasta el final, cuando finalmente se conoció la combinación ganadora.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Además del resultado principal, el sorteo también dejó una quinta de 6, cerrando así otra fecha llena de ilusión para quienes buscaban acertar y quedarse con el premio.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 25 de marzo de 2026

Premio mayor: 1400 - 6

  • Tres últimas cifras: 400
  • Dos últimas cifras: 00
  • Número completo: 1400
  • Quinta balota: 6
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Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 25 de marzo de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 24 de marzo de 2026: 1251 - 6
  • 23 de marzo de 2026: 8554 - 2
  • 22 de marzo de 2026: 5323 - 6

Chontico Noche

  • 24 de marzo de 2026: 6280 - 3
  • 23 de marzo de 2026: 2342 - 0
  • 22 de marzo de 2026: 6704 - 7

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 26 de marzo de 2026, en los horarios habituales.

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