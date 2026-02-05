¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería Chontico volvió a estar en boca de todos este jueves 5 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8332, que reunió nuevamente a miles de apostadores en todo el país.

Fiel a su estilo, el popular juego mantuvo su dinámica de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), una fórmula que sigue despertando expectativa y moviendo la suerte de muchos colombianos.

Una vez se conocieron los resultados oficiales, el número ganador fue el 1431, una combinación que rápidamente empezó a circular entre jugadores y se convirtió en tema de conversación.

El sorteo se cerró con el resultado de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 8, completando así la jornada de este tradicional juego de azar.

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 5 de febrero de 2026

Premio mayor: 1431 - 8

Tres últimas cifras: 431

Dos últimas cifras: 31

Número completo: 1431

Última cifra: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 5 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 6 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

4 de febrero de 2026: 4659 - 6

3 de febrero de 2026: 0622 - 1

2 de febrero de 2026: 5892 - 6

Chontico Noche