¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

Estas loterías forman parte del sistema de juegos autorizados en Colombia.

Redacción Loterías Revista Semana

5 de febrero de 2026, 6:43 p. m.
Chontico Día y Noche, resultados del último sorteo
La Lotería Chontico volvió a estar en boca de todos este jueves 5 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8332, que reunió nuevamente a miles de apostadores en todo el país.

¿La fortuna estuvo de su lado? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 5 de febrero

Fiel a su estilo, el popular juego mantuvo su dinámica de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), una fórmula que sigue despertando expectativa y moviendo la suerte de muchos colombianos.

Una vez se conocieron los resultados oficiales, el número ganador fue el 1431, una combinación que rápidamente empezó a circular entre jugadores y se convirtió en tema de conversación.

El sorteo se cerró con el resultado de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 8, completando así la jornada de este tradicional juego de azar.

Lotería El Sinuano: resultados afortunados del Día y Noche de este jueves 5 de febrero

Resultados de La Tinka del 4 de febrero: estos son los números ganadores

¿La fortuna estuvo de su lado? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 5 de febrero

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 5 de febrero: estos fueron los resultados del jueves

Más de 20 mil millones de pesos juega el Baloto hoy: número que se lleva el dinero acumulado, miércoles 4 de febrero

Pudo haber sido el ganador de la Lotería Manizales miércoles, 4 de febrero: Conozca los números de este sorteo

La lotería Super Astro Luna jugó el miércoles 4 de febrero y reveló los cuatro números ganadores

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 4 de febrero, en el sorteo 8331

Números ganadores del premio mayor de la Lotería Cruz Roja del martes, 3 de febrero de 2026

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 5 de febrero de 2026

Premio mayor: 1431 - 8

  • Tres últimas cifras: 431
  • Dos últimas cifras: 31
  • Número completo: 1431
  • Última cifra:  8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 5 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 6 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 4 de febrero de 2026: 4659 - 6
  • 3 de febrero de 2026: 0622 - 1
  • 2 de febrero de 2026: 5892 - 6

Chontico Noche

  • 4 de febrero de 2026: 1488 - 0
  • 3 de febrero de 2026: 6183 - 7
  • 2 de febrero de 2026: 8600 - 7

