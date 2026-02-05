¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este jueves 5 de febrero de 2026

La Lotería Chontico volvió a estar en boca de todos este jueves 5 de febrero de 2026, cuando se llevó a cabo el sorteo número 8332, que reunió nuevamente a miles de apostadores en todo el país.
Fiel a su estilo, el popular juego mantuvo su dinámica de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), una fórmula que sigue despertando expectativa y moviendo la suerte de muchos colombianos.
Una vez se conocieron los resultados oficiales, el número ganador fue el 1431, una combinación que rápidamente empezó a circular entre jugadores y se convirtió en tema de conversación.
El sorteo se cerró con el resultado de “La Quinta”, cuya balota correspondió al número 8, completando así la jornada de este tradicional juego de azar.
Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 5 de febrero de 2026
Premio mayor: 1431 - 8
- Tres últimas cifras: 431
- Dos últimas cifras: 31
- Número completo: 1431
- Última cifra: 8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 5 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: pendiente
- Última cifra: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día viernes 6 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 4 de febrero de 2026: 4659 - 6
- 3 de febrero de 2026: 0622 - 1
- 2 de febrero de 2026: 5892 - 6
Chontico Noche
- 4 de febrero de 2026: 1488 - 0
- 3 de febrero de 2026: 6183 - 7
- 2 de febrero de 2026: 8600 - 7